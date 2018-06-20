Президенты России и Португалии поговорили о дружбе и футболе

"Сборная Португалии - одна из самых ярких команд, и в Европе, и в мире, и в России очень много поклонников вашей сборной, - заявил Владимир Путин. - Мы, конечно, следим и болеем прежде всего за нашу сборную, это естественно, за российскую, но как организаторы этого турнира, первенства мира, мы создаем равные условия для всех сборных, которые считаем нашими друзьями".

Глава государства также добавил, что в этом России, безусловно, помогают болельщики.

"Как российские болельщики, которые создают необходимую атмосферу вместе с волонтерами, так и болельщики других сборных, которые приехали в Россию и распределяются практически по всем городам, где проходят игры чемпионата мира, - отметил Путин. - Конечно, горечь поражения - а это неизбежно на таких чемпионатах, на таких соревнованиях - присутствует в случае проигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника".

"Мы очень довольны тем, как чемпионат проходит, и очень благодарны всем участникам - как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам своих сборных. Стадионы все заполнены, и уверен, что на сегодняшней игре вашей сборной тоже будет аншлаг", - сказал президент РФ.

После лидер России перешел к повестке переговоров. "Это дает нам возможность встретиться на полях этого крупного спортивного мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях. Слава Богу, у нас в прошлом году отмечен значительный рост товарооборота - 37 процентов", - напомнил Владимир Путин.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поздравил Россию с организацией чемпионата мира, за которым "весь мир с огромным интересом и страстью следит".

"Вчера я предпринял прогулку по Москве, спустился в метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашней игры", - рассказал он.

"Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга, потому что, насколько я понимаю, Россия уже гарантировала себе выход из группы, а Португалия делает все, чтобы тоже на первом месте выйти из группы, - заметил де Соуза. - Если так случится, мы неизбежно встретимся друг с другом, и даже самая лучшая дружба в мире тут не устоит".

"Никакого ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования. Наоборот, спорт сближает страны и народы, а мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, радуемся за тех, кто победил, и переживаем вместе с теми, кого постигла неудач", - заверил Путин.