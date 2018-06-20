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20.06.2018 15:23
Рубрика: Власть

Президенты России и Португалии поговорили о дружбе и футболе

Президенты России и Португалии обсудили чемпионат мира по футболу на открытой части встречи в Кремле. Глава российского государства отметил, что какие бы ни были спортивные итоги, они не нанесут ущерба межгосударственным отношениям.
Текст: Кира Латухина

"Сборная Португалии - одна из самых ярких команд, и в Европе, и в мире, и в России очень много поклонников вашей сборной, - заявил Владимир Путин. - Мы, конечно, следим и болеем прежде всего за нашу сборную, это естественно, за российскую, но как организаторы этого турнира, первенства мира, мы создаем равные условия для всех сборных, которые считаем нашими друзьями".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Глава государства также добавил, что в этом России, безусловно, помогают болельщики.

"Как российские болельщики, которые создают необходимую атмосферу вместе с волонтерами, так и болельщики других сборных, которые приехали в Россию и распределяются практически по всем городам, где проходят игры чемпионата мира, - отметил Путин. - Конечно, горечь поражения - а это неизбежно на таких чемпионатах, на таких соревнованиях - присутствует в случае проигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника".

"Мы очень довольны тем, как чемпионат проходит, и очень благодарны всем участникам - как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам своих сборных. Стадионы все заполнены, и уверен, что на сегодняшней игре вашей сборной тоже будет аншлаг", - сказал президент РФ.

После лидер России перешел к повестке переговоров. "Это дает нам возможность встретиться на полях этого крупного спортивного мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях. Слава Богу, у нас в прошлом году отмечен значительный рост товарооборота - 37 процентов", - напомнил Владимир Путин.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поздравил Россию с организацией чемпионата мира, за которым "весь мир с огромным интересом и страстью следит".

"Вчера я предпринял прогулку по Москве, спустился в метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашней игры", - рассказал он.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга, потому что, насколько я понимаю, Россия уже гарантировала себе выход из группы, а Португалия делает все, чтобы тоже на первом месте выйти из группы, - заметил де Соуза. - Если так случится, мы неизбежно встретимся друг с другом, и даже самая лучшая дружба в мире тут не устоит".

"Никакого ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования. Наоборот, спорт сближает страны и народы, а мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, радуемся за тех, кто победил, и переживаем вместе с теми, кого постигла неудач", - заверил Путин.

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