При крушении лодки в Индонезии пропали 180 человек

В результате ЧП в Индонезии пропали без вести 180 человек. На озере Тоба в провинции Северная Суматра в понедельник вечером перевернулась, а затем затонула лодка. Два человека погибли, 18 удалось спасти, а судьба остальных - неизвестна.

Как сообщает ТАСС, все произошло в жерле потухшего вулкана, где и находится озеро. Его длина - 87 километров, а ширина - 27. Максимальная глубина составляет 505 метров. Это крупнейший водоем вулканического происхождения в мире.

Объект любят посещать туристы со всего мира.