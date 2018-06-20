Психолог: К середине века мужчины будут оставаться детьми до 42 лет

Суд Нью-Йорка отказал в иске родителям против их 27-летнего сына, которого они требуют выселить из их дома за отказ работать и оплачивать бытовые услуги. Мотивация судьи сразила родителей: "По данным ООН, детство человека продлевается до 25-30 лет, и родители несут ответственность за ребенка".

Ситуацию для "РГ" комментирует профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев.

Вы разделяете тезис о том, что детство человека в новом веке продолжается до 25-30 лет?



Владимир Кудрявцев: В прошлом году я работал в Ванкуверском университете. И знаю, что Канада, например, изучает прогноз ООН о том, что ее мужчины к середине века будут оставаться детьми до 42 лет. Оказывается, только к 42 годам у мальчиков заканчивается игровой подход к жизни.

Социальное детство можно продолжить. Ко мне в университет приходят студенты с психологией семи-восьмиклассника. Они считают меня скорее школьным учителем и ждут "няньканья", как в школе. То же самое - с поправками - утверждается в рамках фирм и корпораций, и там уже работа воспринимается, даже руководством, как игра. Мы же знаем, что в некоторых бизнесах деньги при знании приемов и технологий, может заработать даже школьник. На успешность такого бизнеса "детство на работе" почти не влияет. Но до поры, до времени. Пока кризис не потребует взрослого ума и зрелого подхода. То же и в семье.

О том, на что похожа жизнь ребенка в 30 лет, читайте в ближайших номерах "РГ".