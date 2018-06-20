Психолог: К середине века мужчины будут оставаться детьми до 42 лет

Новости

Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы" 13:52
Совфед одобрил закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение 13:51
Камчатского депутата привлекут к ответственности за езду на коне 13:48
В России расширилась линейка поставочных фьючерсов на топливо 13:45
По Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей 13:45
Вышел трейлер новой комедии звезды 90-х Вупи Голдберг 13:37
В штабе Собянина предупреждают о фейковых сайтах в поддержку Собянина 13:35
СМИ: Мадридский "Реал" подписал вратаря украинской "Зари" 13:21
В ООН обеспокоились безнаказанностью украинских радикалов 13:20
Совфед разрешил детям из Беларуси бесплатно учиться в заграншколах РФ 13:20
Новосибирцы испекут 125-метровый пирог массой две тонны 13:19
Пол Маккартни выпустил новый сингл и сообщил о выходе альбома 13:15
В Забайкалье три человека погибли в ДТП 13:14
Главный синоптик Петербурга пообещал новый циклон с дождем 13:12
В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко 13:05
Гатилов: Причины выхода США из СПЧ ООН вызывают недоумение 13:00
Биатлонист Шипулин - футболисту Дзюбе: Тема, ты - король 12:56
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной 12:54
Маттеус: Меня очень радует чемпионат мира в России 12:52
Ford и Volkswagen создадут альянс 12:50
Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику 12:43
Немецкое издание извинилось перед сборной России 12:43
В Киеве должникам начали отключать канализацию 12:35
По реновации в Москве до конца года расселят 70 домов 12:34
Актер Андрей Соколов впервые выйдет на сцену Театра наций 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 12:08
Рубрика: Общество

Психолог: К середине века мужчины будут оставаться детьми до 42 лет

Текст: Владимир Емельяненко

Суд Нью-Йорка отказал в иске родителям против их 27-летнего сына, которого они требуют выселить из их дома за отказ работать и оплачивать бытовые услуги. Мотивация судьи сразила родителей: "По данным ООН, детство человека продлевается до 25-30 лет, и родители несут ответственность за ребенка".

Ситуацию для "РГ" комментирует профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев.

Фото: depositphotos.com
Психиатр рассказал, когда селфи становится болезнью

Вы разделяете тезис о том, что детство человека в новом веке продолжается до 25-30 лет?

Владимир Кудрявцев: В прошлом году я работал в Ванкуверском университете. И знаю, что Канада, например, изучает прогноз ООН о том, что ее мужчины к середине века будут оставаться детьми до 42 лет. Оказывается, только к 42 годам у мальчиков заканчивается игровой подход к жизни.

Социальное детство можно продолжить. Ко мне в университет приходят студенты с психологией семи-восьмиклассника. Они считают меня скорее школьным учителем и ждут "няньканья", как в школе. То же самое - с поправками - утверждается в рамках фирм и корпораций, и там уже работа воспринимается, даже руководством, как игра. Мы же знаем, что в некоторых бизнесах деньги при знании приемов и технологий, может заработать даже школьник. На успешность такого бизнеса "детство на работе" почти не влияет. Но до поры, до времени. Пока кризис не потребует взрослого ума и зрелого подхода. То же и в семье.

О том, на что похожа жизнь ребенка в 30 лет, читайте в ближайших номерах "РГ".

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
В России может подорожать водка
Совфед назначил экс-министра Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН