Путин может второй раз за год выступить с Посланием Федеральному собранию

В Кремле рассматривают возможность второго за год обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, решение о новой дате Послания еще не принято, возможно, оно состоится уже в 2019 году.

"И то, и другое возможно", - цитируют Пескова "Известия".

В этом году Путин выступал с традиционным Посланием Федеральному собранию 1 марта. В ходе своего обращения он обозначил основные цели и задачи внутренней и внешней политики, а также рассказал о новых видах вооружения, которые разработаны российскими специалистами.