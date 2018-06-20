Путин потребовал не затягивать с помощью пострадавшим от паводков

Новости

В Коми туристов-экстремалов эвакуировали из нацпарка вертолетом 19:10
В Сети появилось фото воссоединившейся спустя 35 лет группы ABBA 19:02
СМИ: Центровой "Бруклина" Мозгов перейдет в другой клуб НБА 18:57
Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 2,1% 18:55
В Чебоксарах в кафе на мужчину рухнул потолок 18:50
Гендиректор "России-2018" рассказал об ошеломительном успехе фан-зон 18:46
В Вологодской области сухогруз сел на мель 18:44
"Уфа" узнала, с кем может сыграть в квалификации Лиги Европы 18:38
Вышел русский трейлер кукольного хард-бойлда "Игрушки для взрослых" 18:37
Путин рассказал о позиции Москвы по взаимодействию с Советом Европы 18:23
В аэропорту Минска открыли пункт возврата денег по системе Tax Free 18:20
Темп роста ВВП за 2017 год после уточнения данных вырастет до 2% 18:20
Петербуржцев призвали не учить иностранцев купаться в фонтанах 18:20
В Иванове на двухлетнего ребенка обрушилась часть фасада 18:17
В Тамбове уличный грабитель убил пенсионерку 18:13
В Карелии дачник попытался приструнить наглых подростков ружьем 18:10
В сборной России рассказали о восстановлении Дзагоева 18:06
Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования 18:05
МИД РФ составил список граждан Латвии, которым запрещен въезд в Россию 18:03
Президенты России и Сенегала поздравили друг друга 18:00
Ростуризм начал классифицировать санатории по уровню услуг 17:58
В Московском зоопарке родились детеныши такинов, туров и овцебыков 17:55
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Марокко 17:55
Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году 17:52
В Москву привезут жемчужные серьги Элизабет Тейлор 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 17:47
Рубрика: Власть

Путин потребовал не затягивать с помощью пострадавшим от паводков

Текст: Кира Латухина
На совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле речь шла о ряде проблем, среди которых, в частности, вопрос влияния цен на топливо на разные сферы - от сельского хозяйства до туризма, а также доступности лекарств. Последний, однако, обсуждался без журналистов. Также много внимания было уделено детскому отдыху и помощи пострадавшим от паводков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Португалии поговорили о дружбе и футболе

"Все у нас занимаются сейчас футболом, радуются за наших спортсменов, футболистов. Желаем им побед в следующих играх, - начал совещание с членами правительства президент. - Но жизнь идет своим чередом. Рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, никуда не исчезают. Поэтому мы сегодня поговорим о доступности и качестве лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере". Начать же глава государства предложил с нескольких оперативных вопросов, среди которых - ситуация на рынке горюче-смазочных материалов.

Отчет держал глава ФАС Игорь Артемьев: "За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене, и падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной". По его словам, можно даже сказать, что цены в ближайшем будущем не будут расти, даже в пределах инфляции. В некоторых регионах, заметил Артемьев, есть небольшое увеличение, что связано с деятельностью независимых АЗС. "Мы на это реагируем", - заверил он. Также восемь нефтяных компаний получили предупреждения. Цели, которые поставило правительство, а также своевременное снижение акцизов привели к тем результатам, на которые рассчитывало население и кабмин, заключил он. "Мы предлагаем разработать комплекс мер, которые позволят компенсировать сельхозтоваропроизводителям те потери, которые они понесли в результате удорожания ГСМ", - подытожил в свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной

Также президент поинтересовался, что сейчас происходит с ценами на авиабилеты, какая прослеживается тенденция на фоне разгара сезона. "Что касается цен на авиабилеты, то конечно изменение цен на рынке ГСМ, на рынке авиакеросина влияет на работу отрасли, - констатировал министр транспорта Евгений Дитрих. - Правительство этот вопрос сегодня внимательно рассматривает, цены стабилизированы по состоянию на сегодняшний момент". Он добавил, что на данный момент рассматривается ряд механизмов поддержки, в том числе совместно с министром по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению субсидирования на Дальний Восток. "И эти предложения мы в ближайшее время представим на рассмотрение в правительство", - объявил он. Также Дитрих заявил, что министерство старается точечно реагировать на проблемные вопросы по перевозкам, где нужно, организуются дополнительные рейсы.

На вопрос президента касательно сезона отпусков отвечал глава Ростуризма Олег Сафронов. "Летний сезон начался успешно. Спрос на отдых вырос", - заявил он. По его данным, объем продаж авиабилетов на июнь-август по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 9%, по внутренним направлениям - на 18%. Пользуются популярностью пакетные туры по стране, расширяется их география. "В среднем по России путешествия в два раза будут более дешевые: 41 тысяча рублей против 82 тысяч рублей при поездке за рубеж", - сравнил чиновник. Ожидается также, что на 20% вырастет количество туристов в Крым. Кроме этого, болельщиков и туристов радует чемпионат мира, сказал Сафронов и отметил также рост интереса туристов к городам-организаторам.

"К летним каникулам расширен ассортимент детских туров и программ, - доложил глава Ростуризма. - Пользуется растущей популярностью оздоровительный отдых на базе отечественного санаторно-курортного комплекса".

Путин может второй раз за год выступить с Посланием Федеральному собранию

Как на это заметил Путин, в этот период необходимо особое внимание уделить детскому летнему отдыху. "Главная задача - это безопасность", - ответила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, в этом году 6 млн детей смогут отдохнуть в 46 тысячах детских лагерей в России. А те, что останутся дома, смогут ходить в походы и на экскурсии. "В настоящее время остается самой актуальной проблемой изношенность инфраструктуры", - считает Васильева.

"Как, кстати, организована безопасность детей во время летнего отдыха?" - уточнил президент. В ответ на это глава МЧС России Евгений Зиничев доложил о "низкой пожарной устойчивости" части загородных учреждений детского отдыха и предложил региональным властям "принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков и обеспечить эффективный контроль за деятельностью детских оздоровительных лагерей".

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Медведев призвал кабмин объяснять в Госдуме позицию по пенсионной реформе

"Так и сделайте", - поддержал Путин и обратился к председателю правительства, попросив "дополнительно проработать эти вопросы с губернаторами и заинтересованными ведомствами". После этого он поинтересовался, как организована работа по помощи пострадавшим от паводков. Оказалось, как доложил Зиничев, средства получили не все регионы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверил, что "деньги в бюджете есть, они выделяются незамедлительно после предоставления списков пострадавших, которые готовит регион и заверяются МЧС".

"Не затягивайте. Нужно это делать вместе с региональными властями", - прокомментировал Путин, добавив, что лишняя бюрократия ни к чему. "Эту работу нужно наладить должным образом, в том числе с региональными властями, но делать это быстро, - считает он. - Людям нужно помогать: они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват". Он также попросил администрацию запланировать отдельный доклад на эту тему после того, как будет закончена вся работа по оказанию помощи пострадавшим в результате паводков.

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Захарова: Замена высланных США российских дипломатов займет время
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
МИД: Выход из СПЧ подтверждает пренебрежительное отношение США к ООН
Минфин не будет менять цену на водку