Путин потребовал не затягивать с помощью пострадавшим от паводков

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле речь шла о ряде проблем, среди которых, в частности, вопрос влияния цен на топливо на разные сферы - от сельского хозяйства до туризма, а также доступности лекарств. Последний, однако, обсуждался без журналистов. Также много внимания было уделено детскому отдыху и помощи пострадавшим от паводков.

"Все у нас занимаются сейчас футболом, радуются за наших спортсменов, футболистов. Желаем им побед в следующих играх, - начал совещание с членами правительства президент. - Но жизнь идет своим чередом. Рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, никуда не исчезают. Поэтому мы сегодня поговорим о доступности и качестве лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере". Начать же глава государства предложил с нескольких оперативных вопросов, среди которых - ситуация на рынке горюче-смазочных материалов.

Отчет держал глава ФАС Игорь Артемьев: "За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене, и падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной". По его словам, можно даже сказать, что цены в ближайшем будущем не будут расти, даже в пределах инфляции. В некоторых регионах, заметил Артемьев, есть небольшое увеличение, что связано с деятельностью независимых АЗС. "Мы на это реагируем", - заверил он. Также восемь нефтяных компаний получили предупреждения. Цели, которые поставило правительство, а также своевременное снижение акцизов привели к тем результатам, на которые рассчитывало население и кабмин, заключил он. "Мы предлагаем разработать комплекс мер, которые позволят компенсировать сельхозтоваропроизводителям те потери, которые они понесли в результате удорожания ГСМ", - подытожил в свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Также президент поинтересовался, что сейчас происходит с ценами на авиабилеты, какая прослеживается тенденция на фоне разгара сезона. "Что касается цен на авиабилеты, то конечно изменение цен на рынке ГСМ, на рынке авиакеросина влияет на работу отрасли, - констатировал министр транспорта Евгений Дитрих. - Правительство этот вопрос сегодня внимательно рассматривает, цены стабилизированы по состоянию на сегодняшний момент". Он добавил, что на данный момент рассматривается ряд механизмов поддержки, в том числе совместно с министром по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению субсидирования на Дальний Восток. "И эти предложения мы в ближайшее время представим на рассмотрение в правительство", - объявил он. Также Дитрих заявил, что министерство старается точечно реагировать на проблемные вопросы по перевозкам, где нужно, организуются дополнительные рейсы.

На вопрос президента касательно сезона отпусков отвечал глава Ростуризма Олег Сафронов. "Летний сезон начался успешно. Спрос на отдых вырос", - заявил он. По его данным, объем продаж авиабилетов на июнь-август по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 9%, по внутренним направлениям - на 18%. Пользуются популярностью пакетные туры по стране, расширяется их география. "В среднем по России путешествия в два раза будут более дешевые: 41 тысяча рублей против 82 тысяч рублей при поездке за рубеж", - сравнил чиновник. Ожидается также, что на 20% вырастет количество туристов в Крым. Кроме этого, болельщиков и туристов радует чемпионат мира, сказал Сафронов и отметил также рост интереса туристов к городам-организаторам.

"К летним каникулам расширен ассортимент детских туров и программ, - доложил глава Ростуризма. - Пользуется растущей популярностью оздоровительный отдых на базе отечественного санаторно-курортного комплекса".

Как на это заметил Путин, в этот период необходимо особое внимание уделить детскому летнему отдыху. "Главная задача - это безопасность", - ответила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, в этом году 6 млн детей смогут отдохнуть в 46 тысячах детских лагерей в России. А те, что останутся дома, смогут ходить в походы и на экскурсии. "В настоящее время остается самой актуальной проблемой изношенность инфраструктуры", - считает Васильева.

"Как, кстати, организована безопасность детей во время летнего отдыха?" - уточнил президент. В ответ на это глава МЧС России Евгений Зиничев доложил о "низкой пожарной устойчивости" части загородных учреждений детского отдыха и предложил региональным властям "принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков и обеспечить эффективный контроль за деятельностью детских оздоровительных лагерей".

"Так и сделайте", - поддержал Путин и обратился к председателю правительства, попросив "дополнительно проработать эти вопросы с губернаторами и заинтересованными ведомствами". После этого он поинтересовался, как организована работа по помощи пострадавшим от паводков. Оказалось, как доложил Зиничев, средства получили не все регионы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверил, что "деньги в бюджете есть, они выделяются незамедлительно после предоставления списков пострадавших, которые готовит регион и заверяются МЧС".

"Не затягивайте. Нужно это делать вместе с региональными властями", - прокомментировал Путин, добавив, что лишняя бюрократия ни к чему. "Эту работу нужно наладить должным образом, в том числе с региональными властями, но делать это быстро, - считает он. - Людям нужно помогать: они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват". Он также попросил администрацию запланировать отдельный доклад на эту тему после того, как будет закончена вся работа по оказанию помощи пострадавшим в результате паводков.