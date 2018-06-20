Путин потребовал от кабмина уделять особое внимание летнему отдыху детей

Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с требованием уделить особое внимание организации детского отдыха летом. Об этом глава государства заявил на встрече с кабинетом министров, сообщает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на упоминание главы Ростуризма Олега Сафонова о детях. Владимир Путин заявил: "В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху".

При этом президент дал поручение проработать в субъектах РФ вопрос о мерах по повышению противопожарной безопасности детского отдыха в летний период.