Путин рассказал об уникальной роли ООН

Уникальным инструментом разрешения кризисов в международных делах назвал ООН президент России в беседе с генсеком этой организации в Кремле.

"Последний раз мы с вами встречались в Санкт-Петербурге", - заметил Владимир Путин. Сейчас Россия председательствует в Совбезе, сказал он. "Надеюсь, работа будет конструктивной и насыщенной", - добавил президент.

"Вы знаете, что мы всегда выступаем и выступали за то, чтобы ООН играла лидирующую роль в международных делах. Мы готовы и дальше конструктивно работать, считаем ООН универсальной площадкой, а ее устав лежит в основе современного международного права", - подчеркнул российский лидер. Путин также назвал ООН уникальным инструментом предупреждения и разрешения кризисов в международных делах.

"Очень рад вновь посетить Москву", - заявил Антониу Гуттереш. "Россия - незаменимый элемент в составе нового многополярного многоцентричного мира", - уверен он. "Сейчас не самое легкое время для многосторонности и ООН", - также посетовал генсек организации.