Рассказываем о самых необычных болельщиках чемпионата мира-2018

Из Аргентины автостопом

Больше других отличились аргентинцы. Для 24-летней Агустины Муруа нет ничего невозможного. Из не самой богатой семьи девушка не смогла позволить себе дорогостоящий перелет из Буэнос-Айреса в Москву. Но это не остановило ее на пути к мечте. К мечте увидеть матч своей сборной на чемпионате мира, да еще и с кумиром Лионелем Месси в составе.

Чтобы добраться до пункта назначения - в Москву, девушке пришлось преодолеть более четырех тысяч километров автостопом за два месяца. Агустина прокатилась и на мотоциклах, и на грузовиках, даже на катафалке.

- Мне пришлось зарабатывать деньги по дороге, продавая браслеты, которые я делаю своими руками, - призналась девушка. - Цена небольшая - от одного до тысячи евро за штуку. Пока этого хватает на ночлег и завтрак...

Столичные гостиницы оказались девушке не по карману. Жилье в Москве она нашла через интернет. Помог один из студентов. Что касается матчей, то пока у Агустины есть билет только на последнюю игру Аргентины в групповом этапе - в Санкт-Петербурге 26 июня против Нигерии.

Пять лет крутил педали

Еще одним необычным болельщиком из Аргентины смело можно назвать мужчину по имени Матиас. Подумать только: он пять лет (!) ехал на велосипеде и добрался-таки до России. Вот это фантастика!

Бородатый аргентинец - чуть ли не главный герой Никольской улицы в Москве. К нему подходят за фотографиями, кто-то дает денег, а кто-то просто желает удачи.

Сразу оговоримся: Матиас не ставил перед собой цель приехать именно на чемпионат мира. Пять лет назад он просто вышел из дома в родном Сан-Хуане, имея в кармане 200 долларов, сел за руль и решил посмотреть мир.

С тех пор он проехал 80 тысяч километров на велосипеде, пересек 37 стран и завел новых друзей. Многие из них по ходу путешествия с удовольствием помогали Матиасу. Как финансово, так и с жильем и питанием. Вспоминая о самом сложном моменте за эти пять лет, Матиас говорит о путешествии по Боливии. Он пересек три пустыни. У него закончилась вода, два дня он совсем не пил. По его словам, тогда он впервые задумался о том, чтобы все бросить и вернуться домой. Но было слишком поздно. И в конце концов Матиас добился своего.

Оседлали "Ниву"

Два года назад на чемпионате Европы во Франции главным открытием турнира стала сборная Исландии. "Ледяные парни", как еще называют эту команду, дошли до четвертьфинала, где в борьбе уступили хозяевам.

Запомнились исландцы не только сенсационным выступлением, но и фантастическими болельщиками. Многих из них мы увидим и в России. Но далеко не все выбрали в качестве путешествия комфортный вариант с перелетом.

Закадычные друзья Йонссон и Кьяртанссон приехали на чемпионат мира… на "Ниве". Вот это фантастика! Почему именно на этом автомобиле? Все просто.

Пару месяцев назад одна из исландских компаний организовала конкурс. Они решили разыграть "Ниву", которая, к слову, очень популярна в островном государстве из-за своей дешевизны. Все, что было нужно для победы, - оставить комментарий под постом о конкурсе. Всего в лотерее участвовали 16 тысяч человек. То есть пять процентов населения страны. А выиграли в итоге Йонссон и Кьяртанссон.

И тут друзьям в голову пришла необычная идея: поехать на "Ниве" на чемпионат мира. Парни быстро поделились своими планами с родственниками и знакомыми. А чуть позже, в апреле, новость стала известна всей стране. Та самая компания, организовавшая конкурс, оплатила ребятам проживание во всех трех отелях, в которых они остановятся в дни матчей исландской сборной.

Йонссон и Кьяртанссон перевезли "Ниву" на континентальную часть на пароме, который приехал в Данию. Уже оттуда, через Германию и Польшу, бравые ребята попали в Россию. Где им очень нравится.

- Вы здорово организовали турнир. Это чувствуется сразу, как приезжаешь к вам! Надеемся, мы тут задержимся надолго. Но это уже зависит от сборной, - говорят ребята.

Трактор не ржавеет

На одно из самых веселых путешествий в Россию решился 70-летний немец Губерт Вирт из городка Фрогхайм, что на юго-западе Германии. В нашу страну он приехал… на тракторе 1936 года выпуска.

Из Фрогхайма Вирт выехал в начале июня. Во время путешествия он побывал в Польше и Беларуси. К его трактору прицеплен дом на колесах в форме пивной бочки с надписью Hallo Moskau! (в переводе - "Привет, Москва!"). Пенсионер ехал со скоростью 15-20 километров в час. В сутки он преодолевал около 100 километров. Ему не в первой так передвигаться. В качестве машины Вирт использует свой трактор вот уже более 20 лет. Семья пенсионера хоть и одобряет подобное хобби, но все же предпочитает оставаться дома.

После Москвы Вирт планирует заехать и в Санкт-Петербург.