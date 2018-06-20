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20.06.2018,  
11:48
Текст: Алексей Брусилов

Разведчик и наземный штурмовик: на что способен бронированный "Вихрь"

Недостатки, выявленные в ходе испытания в Сирии роботизированного комплекса "Уран-9", помогут дальнейшему совершенствованию перспективных систем вооружений для сухопутных войск. Большинство обозначенных проблем - не фатальны, и их можно устранить в процессе модернизации.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Уран-9" - не единственная российская дистанционно управляемая боевая машина. Есть более тяжелый четырнадцатитонный "Вихрь", который создан на базе проверенной многолетней эксплуатацией в войсках боевой машине пехоты БМП-3.

Этот комплекс, по данным его создателей, предназначен для выполнения различных задач, в том числе для разведки. На борту имеются специальные средства, в том числе беспилотные аппараты. Среди них - летная подъемная платформа коптерного типа.

Фото: Алексей Моисеев

Машина может привлекаться и для выполнения боевых задач в городских условиях. Для поражения живой силы и боевой техники противника установлен боевой модуль МБ2-03 с 30-мм пушкой 2А42. Дистанция ее применения - 4000 метров по наземным целям и 2000 метров - по воздушным. Боекомплект - до 500 снарядов. Имеются также автоматический гранатомет АГ-17 и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Возможна установка противотанковых управляемых ракет "Корнет". Общая масса бортовой полезной нагрузки может достигать 4000 кг.

Максимальная скорость движения по суше более 60 км/ч, в том числе в роботизированном режиме - 30 км/ч. Запас хода - 600 км.

Фото: Алексей Моисеев

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