Актер Андрей Соколов впервые выйдет на сцену Театра наций

20 июня в Театре наций пройдет премьера спектакля "Утопия" в постановке Марата Гацалова по пьесе Михаила Дурненкова. У Театра наций нет постоянной труппы, поэтому он часто приглашает в свои постановки звезд из других театров.

"Утопия" - это не литературный жанр, а разорившееся кафе. Его берется возродить бизнесмен Кирилл (Андрей Соколов), приехавший в забытую всеми глубинку из Москвы. Эталоном для проекта бизнесмен считает кафе 90-х годов с плохим пивом и интерьером, где правит безвкусица. "Но мы же можем сделать лучше!" - возражают герои. "Но лучше не надо", - отрицает новоиспеченный антикризисный менеджер…

Также в спектакле заняты Ольга Белинская, Михаил Орлов, Владислав Долженков и другие.