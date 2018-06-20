В музей за полцены

Познакомиться с Москвой ближе во время главного турнира этого лета предлагают московские музеи. Главное - не забыть паспорт болельщика. Только он дает право на бонусы и скидки.

Посетить 76 культурных площадок любители футбола со всего мира могут за полцены. В "счастливом" списке, например, Государственный музей Пушкина, Московский музей современного искусства, музей-усадьба "Коломенское". Третьяковская галерея на Крымском Валу и вовсе ждет гостей бесплатно. Фанатам обещают показать зал виртуальной реальности, основные и временные экспозиции, кроме ретроспективы Василия Верещагина.

Открыта для них и выставка, рассказывающая о советском и российском футболе. Исторический музей, храм Василия Блаженного и Музей Отечественной войны дают 30-процентную скидку и устраивают бесплатные мини-экскурсии. Билеты в дворцово-выставочный комплекс музея-заповедника "Царицыно" снижены на 70%, а в Оранжерею - на 60%. При этом к кассам фанатов пускают вне очереди.

Экспозиции парка "Сокольники" подешевели на 30-50%, сообщили "РГ" в "Мосгорпарке". Поход в большой розарий, где много цветов и растений, вместо 300 рублей обойдется в 200, в орнитарий - 150 рублей вместо 300, а в Современный музей каллиграфии - бесплатно.

Прогуливаясь в парке, можно услышать и звуковую трансляцию футбольных матчей. Репортажи с полей ведет гигантская вувузела. Африканская дудка, раскрашенная в цвета российского флага, установлена на Фонтанной площади. Здесь же можно увидеть будущих звезд футбола на турнире любительских команд Москвы. Соревнования посвящены памяти тренера "Спартака" и бывшего футболиста сборной СССР Константина Бескова. Основные баталии тут развернутся накануне финала чемпионата мира - 14 июля с 12.00 до 16.00.

В Гончаровском парке на аллее у пруда работает фотовыставка "Москва футбольная". Здесь представлены редкие фотографии из одноименной книги. Болельщики увидят на снимках столичные улицы, где в начале прошлого века зарождались отечественные футбольные клубы и жили легенды футбола. И стадионы, на которых советская сборная подтверждала звание одной из сильнейших на континенте и пробивалась на победный чемпионат Европы 1960 года. Еще одна выставка, на этот раз об истории мирового первенства, открыта на станции метро "Воробьевы горы". В экспозиции - плакаты и архивные фотографии, на которых запечатлены самые яркие моменты легендарных матчей. Экспонаты сопровождают интересные факты о турнире, любимом миллионами. Фанаты и случайные пассажиры, ожидая свой поезд, узнают, где проходил чемпионат с 1930 года и какие команды поднимали над головой заветный кубок.

Футбол под землей

Футбольная лихорадка добралась и до столичной подземки. За игрой лучших сборных мира пассажиры могут следить по дороге домой - матчи транслируются на экранах, установленных в вагонах. А на станции МЦК "Лужники" и в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина" развернулись игровые зоны. Там можно сразиться в настольный футбол и напольный бильярд. А еще есть киберзона с десятью экранами, где мяч можно погонять виртуально. Каждый день с 12.00 до 17.00 здесь проходят турниры. Принять участие в них могут все желающие. Лучших игроков пригласят на финал. Его в киберзоне проведут в последние дни чемпионата мира.

Любители неспешных прогулок могут выбрать бесплатные пешеходные экскурсии по Москве. Они доступны на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках. Запись открыта в мобильных пунктах, оформленных в виде футбольных мячей. Тем же, кто предпочитает изучать город в одиночку, поможет смартфон с выходом в интернет. Чат-бот знает пять туристических маршрутов, три языка - русский, английский и испанский, а также малоизвестные факты о российской столице. С его помощью болельщики, например, могут пройтись от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых или рассмотреть в деталях дворянскую Москву - от Арбата до Третьяковской галереи. Каждый маршрут не отнимет больше двух с половиной часов, поэтому выбраться на прогулку до матча вполне реально.

Тем временем

Скоротать время между матчами, поболеть за любимую команду, перекусить и увидеть выступления музыкантов болельщики могут в Гостином дворе. Здесь открылся Дом Мексики - самый крупный на турнире.

Впервые дом болельщиков Мексика открыла в 2006 году на немецком чемпионате мира по футболу. Позже случились Африка и Бразилия. И вот сомбреро и маракасы добрались до России. На площади, сопоставимой с футбольным полем, болельщики весь месяц смогут совместить приятное с полезным: и в мексиканскую культуру с головой окунуться, и матчи посмотреть. Телевизионных экранов много. Самый гигантский - размером с трехэтажный дом.

Отвлечься от футбольных баталий можно на выставках, где представлены народные промыслы и фотоснимки мексиканской природы. А еще можно отправиться в виртуальное путешествие по самым загадочным и необычным уголкам страны. Допустим, взобраться на вершину горы или поплавать с акулами.

Предлагают фанатам попробовать Мексику на вкус. В меню - традиционные латиноамериканские блюда: тортилья, начос, буррито. И, конечно, напитки: местное пиво, коктейли с текилой и мескаль. Готовят все это мексиканцы из ТОП-50 лучших поваров мира. Свои кулинарные секреты болельщикам профи раскроют на мастер-классах. "Вкусную" программу дополнят концерты мексиканских коллективов. В их числе - Molotov, Matute, Bandoel Recordo, Edith Marquez. Еще большего колорита добавит карнавал в честь Дня мертвых, который пройдет 29 июня. В этот день, верят мексиканцы, умершие родственники приходят навестить своих близких. Поэтому принято веселиться и шуметь. А 15 июля, в день финала чемпионата мира, мексиканцы устроят фиесту.