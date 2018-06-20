22 июня в Москве - плюс 30, в субботу - уже 32! Это официальный прогноз Гидрометцентра. Что же делать, как не купаться?

Синоптики обещают, что вода столичных водоемов в июне прогреется до плюс 20 градусов. Такого не было уже несколько лет. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сейчас в Москве в общей сложности 11 зон отдыха с купанием (смотрите инфографику), но пока столичное управление Роспотребнадзора приняло только 8: комплекс "Бич-клаб" сейчас реконструируют, в Тропареве идут работы в акватории, а Большой Садовый пруд проверяет Федеральное медико-биологическое агентство. Сейчас удобнее всего добираться до большой воды жителям Зеленограда - там можно купаться в Черном и Школьном озерах и в Большом городском пруду. Но гораздо больше людей традиционно едут в Серебряный бор, где оборудованы два пляжа и плюс бесплатные мангалы. К этим пляжам москвичи привыкли, пейзажи и сервис относительно знакомы. Но постепенно в городе появляются пляжные зоны в абсолютно новом стиле.

Например, парк "Левобережный" в Ховрино даже в будни притягивает загорающих. Место здесь было всегда живописным - зеленый массив идет вдоль реки Воробьевки на Химкинском водохранилище. Но еще недавно, до окончания реконструкции, это был не лес, а тихий ужас. На грунтовых дорожках осенью - грязь, летом - дебри неухоженных деревьев, сквозь которые к воде не пробраться. Пользователи "Активного гражданина" единодушно проголосовали за реконструкцию парка. В новом виде он открылся прошлой осенью. По-настоящему же оценить его москвичи и гости чемпионата мира по футболу смогли только сейчас.

Вторник, 15.00, в городе - плюс 26. Вроде и не слишком жарко, да и будни, а на Левобережном пляже собрались человек сто разных возрастов. В парке теперь лаундж-зона: можно просто позагорать на шезлонгах, сходить в скейт-парк, недалеко от воды - кабинки для переодевания, душ, рядом кафе. Сервис на уровне турецкого курорта. Хотя вода на ощупь довольно прохладная. "Мне - нормально, - поделился с "РГ" один из купальщиков, житель севера столицы Федор Мякишев. - По-хорошему, уже 2,5 года не было летом нормальной погоды, приходилось ездить в далекие страны, чтобы купаться".

Пока из 11 зон отдыха для купания Роспотребнадзор принял 8. Но скоро откроются остальные

Синоптики подтвердили: купаться при большом желании и вправду уже можно. "Москва-река в июне обычно довольно прохладная, но в этом году последний раз мы зафиксировали температуру плюс 19 в окрестностях Звенигорода, - сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. - В прошлом году в это время температура воды была только плюс 17. В дальнейшем акватория прогреется еще больше". Если прогнозы метеорологов сбудутся, то вода в июне прогреется до плюс 20 - такого в Москве не было уже несколько лет. Но если вам и при "двадцатке" холодно - добро пожаловать в столичные парки "Северное Тушино", "Фили" и "Сокольники". Там работают открытые бассейны с подогревом воды и шезлонгами. Тысячи горожан отправились туда, как только в столицу пришло тепло. В "Сокольниках" - аншлаг почти всегда. Ведь температура воды там всегда комфортная, можно просто прийти после работы и не нести с собой пляжный набор - полотенце, зонтики и прочее. Все здесь выдается в аренду. Плюс - очень приличный фуд-корт.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Любовь Проценко

Кстати

Один из лучших пляжей не только Москвы, но и всей России скоро откроют в поселке Некрасовка в ТиНАО. Новую зону отдыха расположат на одном из берегов Черного озера, площадь ее составит около 18 гектаров. Там будет не только песчаный пляж, но также и открытый летний 25-метровый бассейн. А еще - кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов, беговые дорожки.

А на противоположном берегу будет парк для тихого отдыха: с пирсами для рыбаков, гамаками, крытыми павильонами для пикников. Все это расположат на нескольких искусственных островах, которые свяжут мостами. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, проект этого пляжа на холмах будет разработан уже предстоящей осенью. На все работы по благоустройству уйдет еще примерно год.

Кошелек

Самый популярный открытый бассейн в парке "Сокольники" работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Можно приобретать абонементы на сеансы или на целый день. Расписание сеансов:

10.00 - 12.45

13.00 - 15.45

16.00 - 21.45

Цены:

В будни в зависимости от уровня сервиса "Стандарт" или VIP стоимость сеанса - от 500 до 600 руб., целого дня - от 800 до 1200 руб. В выходные сеанс обойдется соответственно в 800-1000 руб., а целый день - 1700-2000 руб.