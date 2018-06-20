Хуснуллин: В Москве проблемы дольщиков нет

В Москве проблемы дольщиков как таковой нет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК "Недвижимость в России".

"За последние 6 лет мы решили проблему 11 тысяч дольщиков, на сегодняшний день у нас порядка 6 тысяч дольщиков есть в работе, но по всем принято решение", - сообщил он. Заместитель мэра также отметил, что самым серьезным решением, которое было принято мэром столицы Сергеем Собяниным, стало намерение достроить все крупные проблемные объекты силами города.

Хуснуллин пояснил, что шумиху вокруг дольщиков в Москве поднимают, в основном, обладатели нескольких инвестиционных квартир и нежилых помещений, так как они не защищены законом, из-за чего их собственники потеряют свои деньги. "Жители все получат квартиры", - заверил он.