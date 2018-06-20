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20.06.2018 16:04
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ярославские ученые назвали новую опасность рака

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославские ученые выяснили, что в организмах раковых больных чаще, чем у здоровых людей, образуются тромбы, потому что их кровяные клетки чаще образуют "комки", замедляющие кровоток.

Фото: Depositphotos.com
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По словам заведующей кафедрой медицины, биологии, теории и методики преподавания биологии Ярославского педагогического университета Ирины Тихомировой, у больных с твердыми опухолями заметно меньше эритроцитов в крови, а микрореологические свойства этих клеток, то есть их способность объединяться и деформироваться, неблагоприятно изменены. И это нужно учитывать при лечении рака и тромбозов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Thrombosis Research. Группа ученых под руководством профессора Тихомировой проанализировала, как вели себя кровяные клетки онкологических больных и чем отличался их химический и биоорганический состав до и после операции, а затем сравнила их с образцами крови здоровых людей.

В результате выяснилось, что эритроциты онкобольных выглядели и вели себя совсем не так, как красные кровяные клетки здоровых людей: эритроцитов в крови больных оказалось существенно меньше, чем у здоровых, что понижало вязкость их крови. А это опасно, потому что при появлении опухоли кровяные клетки становятся более "жесткими", теряют способность менять форму и образуют заторы в сосудах, замедляя скорость кровотока и провоцируя образование тромбов.

Ученые полагают, что это ведет к дальнейшему развитию опухоли, потому что остановка кровотока создает идеальные условия для размножения раковых клеток и мешает клеткам-"киллерам" иммунной системы проникать внутрь новообразования и уничтожать его.

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