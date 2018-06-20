В минувшие выходные открылся предвыборный штаб Сергея Собянина, выдвинувшего свою кандидатуру на пост мэра Москвы второй раз. Возглавил его председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. Корреспондент "РГ" попросил его ответить на ряд вопросов.

Константин Вадимович, почему вы приняли предложение Собянина возглавить его предвыборный штаб?

Константин Ремчуков: Мне нравится Собянин как личность. Нравится, что он делает и как делает, никогда никого не оскорбляя. В условиях финансового кризиса он использовал методы, которыми мало кто решался действовать. А именно концентрацию ресурсов: 94% расходов московского бюджета тратятся по 13 ключевым направлениям развития города. В результате в структуре бюджета столицы 25% расходов - инвестиционные, а в федеральном бюджете их только 5%. Если бы ресурсы были распылены на текущие расходы, то изменений, которые видны практически в любой сфере, никогда бы не было.

Еще мне нравится, что среди ключевых направлений Собянин выделил способные влиять на качество нашей жизни. Что значит, например, вводить по 70 новых парков в год? Это значит, что горожане больше не стремятся при первой возможности уехать на отдых за границу или на курорт, а проводят выходные на Ленинских горах, в Коломенском, Царицыно или парке в шаговой доступности от дома. Нравится и то, что он внедряет новые стандарты. Это самое сложное в жизни. Люди - существа консервативные и инерционные. Всем хочется жить как на Западе, но чтобы случилось это по щучьему велению. Новый стандарт парковки... Новый стандарт получения документов...Новый стандарт подачи жалоб властям... За ними, безусловно, будущее, но в момент появления они страшно раздражают людей. Но пройдет два-три года - и попробуйте отнять у горожан эти новшества. Они возмутятся, потому что жизнь снова будет неудобной. Опять потребуется включать механизм личных связей. Блат, как мы это называли. А сейчас он чаще всего не нужен. Но кому-то и это не нравится. Спрашиваешь: почему? Разве не лучше прийти в одно окно, подать заявление и сразу и получить все документы? Оказывается, может не нравиться "деперсонификация" услуг... А мне кажется, что это самое главное для такого города, как Москва. Добро должно твориться не потому, что ты с кем-то знаком, а потому, что это чья-то обязанность. И то, что Собянин делает, это и есть те перемены, о которых пел еще Цой: "Мы ждем перемен", и все ему подпевали. Но в песне речь шла об абстрактных переменах. В Москве же сегодня - реальные, содержательные перемены, я поддерживаю их и хочу, чтобы они продолжались.

Чем может помочь предвыборный штаб своему кандидату в ходе избирательной кампании?

Константин Ремчуков: Как самовыдвиженцу Собянину нужно собрать 36 тысяч подписей избирателей. Две тысячи волонтеров уже разъехались по городу и собирают их. Им предстоит встретиться с огромным количеством москвичей. Выслушать просьбы, может быть, и критику в адрес мэра - проблем в городе хватает. Собянин попросил отнестись к этому внимательно, чтобы он мог взять вопросы под личный контроль, когда можно помочь оперативно. Там, где нельзя, он готов принять наказы - на их основе будет составлена программа на новый период.

Ставите ли вы задачу провести кампанию так, чтобы 9 сентября москвичи пришли на избирательные участки. Ведь часто даже люди, поддерживающие действующего главу города, не приходят, так как убеждены: "Да какие у Собянина конкуренты? За него проголосуют и без меня"... В 2013-м многие не пришли по этой причине.

Константин Ремчуков: Тогда была другая политическая ситуация. Ситуация была инерционной после протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова. И политический контент избирательной компании мэра определялся антипутинскими настроениями. Всех, кто был тогда против Путина, собрал Навальный. Повестка мэра в те выборы была не мэрской, а скорее федеральной. И только сейчас она становится по настоящему мэрской. И те, кто 9 сентября будет голосовать против Собянина, будут это делать потому, что им не нравится что-то в устройстве городской жизни. Парковка, зоны отдыха и т.д. То есть повестка становится локальной. И это очень хорошо.

В этом году избирательная кампания в отличие от предыдущей становится по настоящему мэрской

На призыв мэра включиться в его избирательную кампанию откликнулись более 4 тысяч горожан. Кто они?

Константин Ремчуков: Больше всего молодых людей. Они более подвижны, мобильны, им это интересно, для них это, говоря их языком, драйв. К тому же они одни из ключевых бенефициаров того, как Собянин делает город для людей. Он построил для них 240 км беговых дорожек, 773 км велодорожек, спортплощадки, зоны в центре города, где они прыгают на роликах и кувыркаются. Атмосфера города для молодежи им нравится, и они хотят, чтобы она сохранялась и развивалась и дальше.