Константин Вадимович, почему вы приняли предложение Собянина возглавить его предвыборный штаб?
Константин Ремчуков: Мне нравится Собянин как личность. Нравится, что он делает и как делает, никогда никого не оскорбляя. В условиях финансового кризиса он использовал методы, которыми мало кто решался действовать. А именно концентрацию ресурсов: 94% расходов московского бюджета тратятся по 13 ключевым направлениям развития города. В результате в структуре бюджета столицы 25% расходов - инвестиционные, а в федеральном бюджете их только 5%. Если бы ресурсы были распылены на текущие расходы, то изменений, которые видны практически в любой сфере, никогда бы не было.
Еще мне нравится, что среди ключевых направлений Собянин выделил способные влиять на качество нашей жизни. Что значит, например, вводить по 70 новых парков в год? Это значит, что горожане больше не стремятся при первой возможности уехать на отдых за границу или на курорт, а проводят выходные на Ленинских горах, в Коломенском, Царицыно или парке в шаговой доступности от дома. Нравится и то, что он внедряет новые стандарты. Это самое сложное в жизни. Люди - существа консервативные и инерционные. Всем хочется жить как на Западе, но чтобы случилось это по щучьему велению. Новый стандарт парковки... Новый стандарт получения документов...Новый стандарт подачи жалоб властям... За ними, безусловно, будущее, но в момент появления они страшно раздражают людей. Но пройдет два-три года - и попробуйте отнять у горожан эти новшества. Они возмутятся, потому что жизнь снова будет неудобной. Опять потребуется включать механизм личных связей. Блат, как мы это называли. А сейчас он чаще всего не нужен. Но кому-то и это не нравится. Спрашиваешь: почему? Разве не лучше прийти в одно окно, подать заявление и сразу и получить все документы? Оказывается, может не нравиться "деперсонификация" услуг... А мне кажется, что это самое главное для такого города, как Москва. Добро должно твориться не потому, что ты с кем-то знаком, а потому, что это чья-то обязанность. И то, что Собянин делает, это и есть те перемены, о которых пел еще Цой: "Мы ждем перемен", и все ему подпевали. Но в песне речь шла об абстрактных переменах. В Москве же сегодня - реальные, содержательные перемены, я поддерживаю их и хочу, чтобы они продолжались.
Чем может помочь предвыборный штаб своему кандидату в ходе избирательной кампании?
Константин Ремчуков: Как самовыдвиженцу Собянину нужно собрать 36 тысяч подписей избирателей. Две тысячи волонтеров уже разъехались по городу и собирают их. Им предстоит встретиться с огромным количеством москвичей. Выслушать просьбы, может быть, и критику в адрес мэра - проблем в городе хватает. Собянин попросил отнестись к этому внимательно, чтобы он мог взять вопросы под личный контроль, когда можно помочь оперативно. Там, где нельзя, он готов принять наказы - на их основе будет составлена программа на новый период.
Ставите ли вы задачу провести кампанию так, чтобы 9 сентября москвичи пришли на избирательные участки. Ведь часто даже люди, поддерживающие действующего главу города, не приходят, так как убеждены: "Да какие у Собянина конкуренты? За него проголосуют и без меня"... В 2013-м многие не пришли по этой причине.
Константин Ремчуков: Тогда была другая политическая ситуация. Ситуация была инерционной после протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова. И политический контент избирательной компании мэра определялся антипутинскими настроениями. Всех, кто был тогда против Путина, собрал Навальный. Повестка мэра в те выборы была не мэрской, а скорее федеральной. И только сейчас она становится по настоящему мэрской. И те, кто 9 сентября будет голосовать против Собянина, будут это делать потому, что им не нравится что-то в устройстве городской жизни. Парковка, зоны отдыха и т.д. То есть повестка становится локальной. И это очень хорошо.
На призыв мэра включиться в его избирательную кампанию откликнулись более 4 тысяч горожан. Кто они?
Константин Ремчуков: Больше всего молодых людей. Они более подвижны, мобильны, им это интересно, для них это, говоря их языком, драйв. К тому же они одни из ключевых бенефициаров того, как Собянин делает город для людей. Он построил для них 240 км беговых дорожек, 773 км велодорожек, спортплощадки, зоны в центре города, где они прыгают на роликах и кувыркаются. Атмосфера города для молодежи им нравится, и они хотят, чтобы она сохранялась и развивалась и дальше.