Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом

Новости

В Коми туристов-экстремалов эвакуировали из нацпарка вертолетом 19:10
В Сети появилось фото воссоединившейся спустя 35 лет группы ABBA 19:02
СМИ: Центровой "Бруклина" Мозгов перейдет в другой клуб НБА 18:57
Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 2,1% 18:55
В Чебоксарах в кафе на мужчину рухнул потолок 18:50
Гендиректор "России-2018" рассказал об ошеломительном успехе фан-зон 18:46
В Вологодской области сухогруз сел на мель 18:44
"Уфа" узнала, с кем может сыграть в квалификации Лиги Европы 18:38
Вышел русский трейлер кукольного хард-бойлда "Игрушки для взрослых" 18:37
Путин рассказал о позиции Москвы по взаимодействию с Советом Европы 18:23
В аэропорту Минска открыли пункт возврата денег по системе Tax Free 18:20
Темп роста ВВП за 2017 год после уточнения данных вырастет до 2% 18:20
Петербуржцев призвали не учить иностранцев купаться в фонтанах 18:20
В Иванове на двухлетнего ребенка обрушилась часть фасада 18:17
В Тамбове уличный грабитель убил пенсионерку 18:13
В Карелии дачник попытался приструнить наглых подростков ружьем 18:10
В сборной России рассказали о восстановлении Дзагоева 18:06
Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования 18:05
МИД РФ составил список граждан Латвии, которым запрещен въезд в Россию 18:03
Президенты России и Сенегала поздравили друг друга 18:00
Ростуризм начал классифицировать санатории по уровню услуг 17:58
В Московском зоопарке родились детеныши такинов, туров и овцебыков 17:55
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Марокко 17:55
Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году 17:52
В Москву привезут жемчужные серьги Элизабет Тейлор 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 18:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Михеев
Власти Москвы и Подмосковья создадут координационный совет, который будет контролировать организацию детского отдыха, включая вопросы безопасности, качества питания и проведения совместных культурно-спортивных мероприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец".

Там они пообщались с детьми, пообедали в столовой, сыграли в футбол и угостили ребят мороженым.

Для визита главы двух регионов выбрали лагерь в Щелковском районе Подмосковья. В первую смену, а она длится 21 день, здесь уже отдохнули 315 детей. Большинство из них - жители столицы. В каких условиях детишки набираются сил на новый учебный год как раз увидели Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Сперва они осмотрели спальный корпус и медицинский пункт, а потом в неформальной обстановке встретились с отдыхающими детьми. Услышали их впечатления о лагере и обсудили матч российской сборной с Египтом, сделали прогнозы на следующую встречу с Уругваем. Посовещавшись, решили - победу отпразднуют наши футболисты. Спортивную тему продолжили уже на футбольном поле, сыграв против вожатых за команду детей. Воробьев вышел в футболке под номером "50", а Собянин - под номером "77". В память о мини-матче оба расписались на футбольных мячах. И пообещали выполнить просьбу детей: создать площадку для воркаута.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: В Москве к сентябрю снимут все турникеты в наземном транспорте

Развивать инфраструктуру оздоровительных лагерей Собянин с Воробьевым договорились и дальше. "В Подмосковье порядка ста летних лагерей, - заметил губернатор области. - Наша задача - убедиться, что все организовано на должном уровне. Москва покупает путевки, что помогает не только содержать лагеря, но и развивать их". Столица, добавил Собянин, ежегодно закупает около 200 тысяч льготных путевок, около 30% из них - для отдыха в Подмосковье.

- Организация детского оздоровительного отдыха - дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей, - подчеркнул мэр Москвы. - Мы будем вместе с Подмосковьем заниматься вопросами безопасности детей в лагерях, координировать выезды организованных групп. Будем следить, чтобы ребята отдыхали в тех лагерях, у которых есть все разрешительные документы.

В этом году, сообщили в столичной мэрии, за счет бюджета отдохнут 150 тысяч детей. Например, "Мосгортур" отправляет детей в 46 оздоровительных лагерей. Расположены они не только в Москве и Подмосковье, но и в Костромской, Тверской, Архангельской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Чувашии, Крыму и Беларуси. Для детей подготовлено несколько тематических программ с мастер-классами и подвижными играми. Рассчитаны они на всю смену, то есть на 21 день.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин осмотрел новое футбольное поле спорткомплекса Олимпийской деревни

Участники туристических отрядов ходят в походы, а начинающие исследователи делают первые шаги в науку, участвуя в квестах и проектах. Творческая смена собрала в себе занятия по хореографии, актерскому мастерству и журналистике. Слушатели военно-патриотической программы проходят "семь ступеней отваги", поэтапно знакомясь с азами военной подготовки, историей и географией России. Спортивную смену на фоне других выделяет масса мероприятий, посвященных здоровому образу жизни.

Продолжают работу и городские летние лагеря "Московской смены". Они бесплатно открыты для школьников от 7 до 14 лет в 247 организациях - общеобразовательных школах, спортшколах, учреждениях департамента труда и социальной защиты. Дети ходят в музеи и театры, участвуют в спортивных турнирах, посещают мастер-классы. Кстати, московские музеи, напомнил Собянин, бесплатны не только для московских школьников, но и для всех детей, отдыхающих в подмосковных лагерях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Захарова: Замена высланных США российских дипломатов займет время
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
МИД: Выход из СПЧ подтверждает пренебрежительное отношение США к ООН
Минфин не будет менять цену на водку