Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом

Власти Москвы и Подмосковья создадут координационный совет, который будет контролировать организацию детского отдыха, включая вопросы безопасности, качества питания и проведения совместных культурно-спортивных мероприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец".

Там они пообщались с детьми, пообедали в столовой, сыграли в футбол и угостили ребят мороженым.

Для визита главы двух регионов выбрали лагерь в Щелковском районе Подмосковья. В первую смену, а она длится 21 день, здесь уже отдохнули 315 детей. Большинство из них - жители столицы. В каких условиях детишки набираются сил на новый учебный год как раз увидели Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Сперва они осмотрели спальный корпус и медицинский пункт, а потом в неформальной обстановке встретились с отдыхающими детьми. Услышали их впечатления о лагере и обсудили матч российской сборной с Египтом, сделали прогнозы на следующую встречу с Уругваем. Посовещавшись, решили - победу отпразднуют наши футболисты. Спортивную тему продолжили уже на футбольном поле, сыграв против вожатых за команду детей. Воробьев вышел в футболке под номером "50", а Собянин - под номером "77". В память о мини-матче оба расписались на футбольных мячах. И пообещали выполнить просьбу детей: создать площадку для воркаута.

Развивать инфраструктуру оздоровительных лагерей Собянин с Воробьевым договорились и дальше. "В Подмосковье порядка ста летних лагерей, - заметил губернатор области. - Наша задача - убедиться, что все организовано на должном уровне. Москва покупает путевки, что помогает не только содержать лагеря, но и развивать их". Столица, добавил Собянин, ежегодно закупает около 200 тысяч льготных путевок, около 30% из них - для отдыха в Подмосковье.

- Организация детского оздоровительного отдыха - дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей, - подчеркнул мэр Москвы. - Мы будем вместе с Подмосковьем заниматься вопросами безопасности детей в лагерях, координировать выезды организованных групп. Будем следить, чтобы ребята отдыхали в тех лагерях, у которых есть все разрешительные документы.

В этом году, сообщили в столичной мэрии, за счет бюджета отдохнут 150 тысяч детей. Например, "Мосгортур" отправляет детей в 46 оздоровительных лагерей. Расположены они не только в Москве и Подмосковье, но и в Костромской, Тверской, Архангельской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Чувашии, Крыму и Беларуси. Для детей подготовлено несколько тематических программ с мастер-классами и подвижными играми. Рассчитаны они на всю смену, то есть на 21 день.

Участники туристических отрядов ходят в походы, а начинающие исследователи делают первые шаги в науку, участвуя в квестах и проектах. Творческая смена собрала в себе занятия по хореографии, актерскому мастерству и журналистике. Слушатели военно-патриотической программы проходят "семь ступеней отваги", поэтапно знакомясь с азами военной подготовки, историей и географией России. Спортивную смену на фоне других выделяет масса мероприятий, посвященных здоровому образу жизни.

Продолжают работу и городские летние лагеря "Московской смены". Они бесплатно открыты для школьников от 7 до 14 лет в 247 организациях - общеобразовательных школах, спортшколах, учреждениях департамента труда и социальной защиты. Дети ходят в музеи и театры, участвуют в спортивных турнирах, посещают мастер-классы. Кстати, московские музеи, напомнил Собянин, бесплатны не только для московских школьников, но и для всех детей, отдыхающих в подмосковных лагерях.