Москва планирует вдвое увеличить жилую застройку Москвы

Темпы жилищного строительства вырастут в Москве в 1,5-2 раза, это произойдет за счет реновации и признания апартаментов жильем, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК "Недвижимость в России".

В Москве строят 8-9 млн кв. метров недвижимости ежегодно, из них от 3 до 3,5 млн кв. метров жилья. Еще 200-500 кв. метров - это апартаменты.

Программа реновации поддержит высокие темпы строительства, по словам Хуснуллина, она обеспечит 1-2 млн кв. метров жилья ежегодно при сохранении нынешних темпов рыночной активности. До конца этого года будет расселено от 50 до 70 домов.

Также Хуснуллин рассказал о перспективах строительства в районе МЦК и большой кольцевой линии метро. "Только вокруг большой кольцевой линии метро, у нас она уже вовсю строится на всех участках - это 70 километров и 31 станция, можно построить порядка 6 млн кв. метров недвижимости, из них порядка 3 млн кв. метров - это жилье. Вокруг МЦК, которая успешно действует больше года, можно построить тоже около 6 млн кв. метров, из них около 2 млн кв. метров - это жилье", - сообщил Хуснуллин.