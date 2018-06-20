На Ильинке расширят пешеходное пространство

Завтра 21 июня на Красной площади открывается Парк футбола, где будет выставлен Кубок Победителей FIFA, и он станет ещё одним место притяжения болельщиков. Для безопасности на Ильинке, примыкающей к Красной площади, расширят пешеходное пространство.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦОДД, безопасную прогулочную зону на Ильинке организуют за счёт парковки. Она будет действовать в течение всего чемпионата.

Водителей убедительно просят следить за знаками и не парковаться в запрещённых местах. Напомним, параллельно Ильинке действует полноценная пешеходная зона на Никольской улице.

Во время ЧМ2018 она стала главной неофициальной фан-зоной чемпионата.