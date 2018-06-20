На московскую сцену вернулась мрачная и загадочная опера "Макбет"

На московскую сцену возвращается "Макбет" - самая мрачная, трагичная и загадочная опера Джузеппе Верди, овеянная мистическими слухами. В кругу суеверных она пользуется очень дурной репутацией.

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко ее теперь поставил Кама Гинкас, который уже осуществлял шекспировскую трагедию в драматическом Муниципальном театре Хельсинки, но на оперной сцене - отважился впервые. И говорят, что в предстоящем спектакле нет первых, вторых и третьих актерских составов - все по-своему сильны и неповторимы.

Первоисточник десятой оперы Верди, понятно - шекспировский "Макбет". Тот самый, который при любом новом появлении на сцене сопровождался жуткими видениями и предчувствиями: считается, что дьявольская сущность пьесы, ее ведьминские заклинания несут беду всему живому.

Так повелось прямо с 1611 года, когда в Лондоне прошло ее первое представление: исполнив одну из женских ролей, юный актер тут же скончался прямо за кулисами. Дух мистики, которым повеяло со сцены, пугал и артистов и зрителей. Говорили, что Шекспир использовал реальные заклинания его приятельниц-ведьм, и те наложили на "Макбета" вечное проклятье. Пьесу поэтому ставили редко, в России она вообще была запрещена вплоть до середины XIX века. Ходили слухи о загадочных происшествиях с игравшими в ней актерами - ломали ноги, падали в оркестровую яму, умирали. Даже в многоопытном Лондоне, в конце концов, решили предать страшный сюжет забвению, причем в час последнего показа "Макбета" над городом разразилась жуткая буря, тоже воспринятая как небесная кара.

В тридцатые годы ХХ века лондонский театр "Олд Вик" широко анонсировал возвращение "Макбета" в постановке самого Лоуренса Оливье, он же играл заглавную роль. Создателям спектакля тут же напомнили о проклятье, зависшем над пьесой: на репетиции рухнула декорация, чуть не покалечив Лоуренса Оливье, а вскоре в автокатастрофе погибла леди Макдуф. Упоминать само имя Макбета теперь тщательно избегали: говорили: мистер М., в бытовых разговорах название трагедии маскировали под "эта шотландская пьеса". Как говорят, знаменитый актер Майкл Йорк уверял, что есть единственный способ снять проклятье: сыграв Макбета, нужно немедленно выйти из театра, трижды с максимальной скоростью обойти вокруг здания, бормоча нецензурщину, какая погрубее, и отплевываясь через левое плечо. Другой известный актерам способ - опять же выйти из театра и снова войти в него, бормоча цитаты из "Гамлета" или "Венецианского купца" - говорят, сильно очищает.

Несмотря на дурную репутацию, многократно появлялся "Макбет" в кино, где его ставили мастера разных наций и континентов, от американца Романа Полански до японца Акиры Куросавы, а играть отваживались суперзвезды от Орсона Уэллса и Тосиро Мифуне до Шона Коннери и Майкла Фассбендера. До сих пор все обходилось сравнительно благополучно - если на актеров что-то и обрушивалось, то не декорации, а награды.

Нечистая сила, однако, не дремлет на оперных подмостках. Либреттист Франческо Мариа Пиаве обращался с первоисточником очень бережно, но три шекспировских ведьмы в опере все же обратились в целый хор ведьм - что, естественно, резко умножило мистическое звучание трагедии. Среди исполнителей оперы бродит поверье, что даже мурлыкать под нос ее мелодии вне сцены опасно: накличешь несчастье. Как заявила в телеэфире сопрано Лариса Андреева, одна из исполнительниц партии леди Макбет в новом спектакле Театра Станиславского и Немировича-Данченко, ей теперь даже во сне являются ведьмы и норовят ее куда-то утащить. Режиссер Кама Гинкас обещает зрелище кровавое и устрашающее, в духе фильмов Кубрика и Линча. Обезопасить себя стоит и зрителям премьеры: выходя после премьеры "Макбета", ни в коем случае не напевайте полюбившуюся мелодию. Срочно вспомните, что у любви как у пташки крылья, а сердце красавиц склонно к измене.

И все будет хорошо.

Пять легендарных леди Макбет

- Марианна Барбьери-Нини - первая исполнительница партии леди Макбет, 1847 год;

- Мария Каллас - театр Ла Скала, Милан, 1952;

- Мария Гулегина - театр Ла Скала, Милан, 1997;

- Екатерина Семенчук - Мариинский театр, 2017 (первая меццо-сопрано в этой партии);

- Анна Нетребко - театр "Ковент Гарден", Лондон, 2018 (первая трансляция спектакля "Макбет" в кинотеатры мира, включая Россию).