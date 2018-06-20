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20.06.2018 10:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На станциях МЦК волонтеры штаба Собянина начали сбор подписей в его поддержку

Текст: Любовь Проценко
Почти тысяча волонтеров предвыборного штаба Сергея Собянина начали вчера собирать подписи в его поддержку на станциях МЦК. Они встречали пассажиров из поездов и предлагали им поддержать на предстоящих выборах действующего главу города.

Как поделилась с журналистами москвичка Лариса Евгеньевна Коробенко, в волонтеры она пошла потому, что ей нравятся позитивные перемены в столице. Нравится иметь возможность обратиться за помощью к властям в решении городских проблем через официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"На территории нашего дома после сноса одной из построек образовалась довольно большая груда строительного мусора. Там были и камни, и арматуры, - рассказывает женщина. - Я писала несколько раз в районные организации, но никто не помог с решением этого вопроса. Но когда я написала непосредственно на сайт Сергею Семеновичу, убрали и мусор, и арматуру. Я опасалась, что там могут пострадать дети и получить увечья. Сейчас территория приведена в порядок".
Другим примером, по словам Ларисы Евгеньевны, касающимся непосредственно ее, стало открытие станции метро Селигерская.

Волонтер Ирина Амелькина решила присоединиться к избирательному штабу действующего мэра, чтобы поддержать его стремление решить транспортную проблему Москвы:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Я теперь езжу на учебу на МЦК. По моему мнению, благодаря ему очень сильно разгрузился центр города.

Как сообщили в штабе, в волонтерское движение уже пожелали вступить более четырех тысяч человек. Это люди разных возрастов, но в основном молодые.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 г.

Справка "РГ"

Избирательный штаб Собянина начал работу 15 июня. Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы 8 июня.

Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

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