Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве

Утром 21 июня в Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова пройдет дистанционный мастер-класс по лапароскопической хирургии поджелудочной железы. Европейским хирургам в прямом эфире покажут лапароскопическую операцию на поджелудочной железе.

Проведет ее главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков, который является основоположником внедрения расширенных лапароскопических вмешательств у онкологических больных. И в России, и в Европе он известен своим опытом выполнения таких операций.

Эта операция будет транслироваться в режиме реального времени в итальянский международный учебный центр AIMS Academy. Европейские хирурги смогут задать интересующие их вопросы. Для российских коллег будет организована прямая трансляция на образовательном портале Лапароскопия.рф.

Впервые в нашей стране Игорь Хатьков успешно выполнил лапароскопическую операцию по удалению рака головки поджелудочной железы в 2007 году. Сегодня Московский клинический научный центр входит в пятерку мировых лидеров по числу подобных вмешательств. Методика, применяемая Игорем Хатьковым, общепризнанна. Более 75% онкологических операций в этом центре выполняется именно таким способом.

Время и место проведения трансляции: 21 июня 2018 года, 9:30, по адресу: Энтузиастов, 86, корпус 7.