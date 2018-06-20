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20.06.2018 20:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве

Текст: Любовь Проценко

Утром 21 июня в Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова пройдет дистанционный мастер-класс по лапароскопической хирургии поджелудочной железы. Европейским хирургам в прямом эфире покажут лапароскопическую операцию на поджелудочной железе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Проведет ее главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков, который является основоположником внедрения расширенных лапароскопических вмешательств у онкологических больных. И в России, и в Европе он известен своим опытом выполнения таких операций.

Эта операция будет транслироваться в режиме реального времени в итальянский международный учебный центр AIMS Academy. Европейские хирурги смогут задать интересующие их вопросы. Для российских коллег будет организована прямая трансляция на образовательном портале Лапароскопия.рф. 

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Впервые в нашей стране Игорь Хатьков успешно выполнил лапароскопическую операцию по удалению рака головки поджелудочной железы в 2007 году. Сегодня Московский клинический научный центр входит в пятерку мировых лидеров по числу подобных вмешательств. Методика, применяемая Игорем Хатьковым, общепризнанна. Более 75% онкологических операций в этом центре выполняется именно таким способом.

Время и место проведения трансляции: 21 июня 2018 года, 9:30, по адресу: Энтузиастов, 86, корпус 7.

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