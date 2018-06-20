По реновации в Москве до конца года расселят 70 домов

Порядка 30-32 новых домов планируется заселить в рамках реновации в Москве, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК "Недвижимость в России".

"Мы по скорости реализации программы реновации превзошли все наши ожидания. Мы год назад приняли закон, 1 августа создали фонд, уже нас уже первые дома переселяются. К концу года порядка 30-32 домов хотим переселить, освободив тем самым 50-60-70 домов", - сообщил он.

Хуснуллин сообщил, что для поиска новых площадок пришлось изучить всю территорию города. "Мы нашли 242 относительно свободные площадки", - отметил он и напомнил, что у города есть еще около 100 площадок в работе, которые имеют потенциал строительства 1,5-2 миллионов квадратных метров жилья.