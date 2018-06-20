Под Москвой ученые нашли ящерицу без ног

В Московской области ученые обнаружили редчайшую безногую ящерицу - веретеницу ломкую, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Обыватель практически не отличит веретеницу от змеи, однако экологи сразу обращают внимание на форму головы и глаз. Если ее схватить, то безногая ящерица оставит в руках агрессора хвост, то есть как бы разломится надвое. Отсюда и название - ломкая веретеница. Безногая "ящерица-змея" совершенно безобидна: челюсти у нее слабые, и человека она не укусит. Веретеница обычно питается беспозвоночными, живущими в лесной подстилке. Но сосновых лесов, где она обитает, становится все меньше, поэтому веретениц становится все меньше. Ящерица занесена в Красную книгу региона.

В этот раз ее заметили экологи природоохранного фонда "Верховье" в Щелковском районе.