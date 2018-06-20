Вечером вторника трибуны московского стадиона "Спартак" пестрели привычными красно-белыми цветами - они были заполнены польскими болельщиками. А среди них мелькали островки фанатов в зеленой форме - поклонников Сенегала. Сборная Польши, как того и ждала многотысячная армия ее поклонников, начала игру весьма активно, вот только результата это не принесло. Сбавив темп, подопечные Адама Навалки стали позволять соперникам резкие контратаки, и одна из них привела к курьезному голу: Идрисса Гейе пробил из-за пределов штрафной, и мяч от ноги Тиаго Чонека отлетел в угол, противоположный тому, куда уже двинулся вратарь сборной Польши Войцех Щенсны. На табло зажглась фамилия Чонека с примечанием: "автогол".

Пропустив, поляки занервничали, но у чужих ворот у них по-прежнему ничего не получалось. В начале второго тайма реальный шанс сравнять счет имел Роберт Левандовски, но его шикарный удар со штрафного в не менее эффектном прыжке отразил сенегальский голкипер Хадим Н Диайе. А вскоре Сенегал забил во второй раз, и этот гол получился поистине нелепым. Гжегож Крыховяк зачем-то сделал пас своему вратарю, находясь в центральном круге - высокая передача, однако, оказалась слишком слабой, и Щенсны на нее не успевал. Зато успел Мбайе Ньянг, выскочивший из-за спины польского защитника: одним касанием он перебросил голкипера, догнал мяч и вторым касанием отправил его в пустую сетку.

Поляки все же смогли размочить счет: за пять минут до истечения основного времени встречи все тот же Крыховяк головой замкнул подачу со стандарта и отчасти исправил собственную оплошность. Но за оставшееся время сборная Польши не сумела вырвать хотя бы ничью и уступила, по сути подарив сопернику эту победу. Впрочем, было бы несправедливо умалять заслуги сборной Сенегала - любым подарком еще надо суметь воспользоваться.