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20.06.2018 01:10
Рубрика: Спорт

Гол на блюдечке

Поляки проиграли Сенегалу, пропустив нелепый мяч
Чемпионат мира, по существу, только начался, но уже подарил любителям футбола столько сенсаций, сколько на иных мировых первенствах порой не случалось за весь турнир. Теперь удивили всех игроки сборной Сенегала, в заключительном матче первого тура группового этапа победившие Польшу 2:1. Хоть поляки и не были столь явными фаворитами, как, например, немцы в игре с Мексикой, эксперты все же прочили им победу.
Текст: Данила Жиляев
Российская газета - Столичный выпуск №7595 (132)

Вечером вторника трибуны московского стадиона "Спартак" пестрели привычными красно-белыми цветами - они были заполнены польскими болельщиками. А среди них мелькали островки фанатов в зеленой форме - поклонников Сенегала. Сборная Польши, как того и ждала многотысячная армия ее поклонников, начала игру весьма активно, вот только результата это не принесло. Сбавив темп, подопечные Адама Навалки стали позволять соперникам резкие контратаки, и одна из них привела к курьезному голу: Идрисса Гейе пробил из-за пределов штрафной, и мяч от ноги Тиаго Чонека отлетел в угол, противоположный тому, куда уже двинулся вратарь сборной Польши Войцех Щенсны. На табло зажглась фамилия Чонека с примечанием: "автогол".

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу

Пропустив, поляки занервничали, но у чужих ворот у них по-прежнему ничего не получалось. В начале второго тайма реальный шанс сравнять счет имел Роберт Левандовски, но его шикарный удар со штрафного в не менее эффектном прыжке отразил сенегальский голкипер Хадим Н Диайе. А вскоре Сенегал забил во второй раз, и этот гол получился поистине нелепым. Гжегож Крыховяк зачем-то сделал пас своему вратарю, находясь в центральном круге - высокая передача, однако, оказалась слишком слабой, и Щенсны на нее не успевал. Зато успел Мбайе Ньянг, выскочивший из-за спины польского защитника: одним касанием он перебросил голкипера, догнал мяч и вторым касанием отправил его в пустую сетку.

Поляки все же смогли размочить счет: за пять минут до истечения основного времени встречи все тот же Крыховяк головой замкнул подачу со стандарта и отчасти исправил собственную оплошность. Но за оставшееся время сборная Польши не сумела вырвать хотя бы ничью и уступила, по сути подарив сопернику эту победу. Впрочем, было бы несправедливо умалять заслуги сборной Сенегала - любым подарком еще надо суметь воспользоваться.

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