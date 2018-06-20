Шесть человек пострадали в ДТП под Воронежем

Пять пассажиров рейсового автобуса и водитель легковушки доставлены в больницу после столкновения автомобилей в пригороде Воронежа.

Сообщение об аварии в селе Отрадное поступило в экстренные службы в 9.22. "Столкнулись ПАЗ 124-го маршрута и Skoda, пострадали шесть человек, детей среди них нет", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

Травмы получили водитель иномарки и пятеро пассажиров автобуса. У одного из пострадавших перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у остальных - ушибы. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу "Электроника".