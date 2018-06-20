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20.06.2018 13:05
Рубрика: Происшествия

В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко

Текст: Светлана Батова

В районе стадиона "Лужники", где сегодня в 15:00 пройдет матч между Португалией и Марокко, ограничат движение.

Как напоминает пресс-служба столичного департамента транспорта, сегодня нельзя проехать по Лужнецкому проезду, Новодевичьей, Ростовская и Саввинской набережным, Хамовническому Валу (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта), также закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

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На часть улиц могут заехать только владельцы разрешений, которые выдают в префектуре Центрального округа.

Также сегодня предполагается изменение работы метрополитена. Южный вестибюль "Спортивной", северный "Воробьевых гор", Лужники МЦК до начала матча будут работать только на выход, после матча в течение двух часов - только на вход.

Следующий матч в Москве пройдет 23 июня на стадионе "Спартак", где сыграют Тунис против Бельгии.

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