В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко
В районе стадиона "Лужники", где сегодня в 15:00 пройдет матч между Португалией и Марокко, ограничат движение.
Как напоминает пресс-служба столичного департамента транспорта, сегодня нельзя проехать по Лужнецкому проезду, Новодевичьей, Ростовская и Саввинской набережным, Хамовническому Валу (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта), также закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.
На часть улиц могут заехать только владельцы разрешений, которые выдают в префектуре Центрального округа.
Также сегодня предполагается изменение работы метрополитена. Южный вестибюль "Спортивной", северный "Воробьевых гор", Лужники МЦК до начала матча будут работать только на выход, после матча в течение двух часов - только на вход.
Следующий матч в Москве пройдет 23 июня на стадионе "Спартак", где сыграют Тунис против Бельгии.
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