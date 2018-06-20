В Иванове на двухлетнего ребенка обрушилась часть фасада

В Иванове начали проверку обрушения части фасада здания на коляску с двухлетним мальчиком.

По данным регионального Следственного управления СКР, ЧП произошло на улице Каравайковой, 141.

- Ребенок с ушибами левого плеча и мягких тканей лица доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в СК.

Как выяснилось, услуги по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества проблемного дома оказывала частная управляющая компания. У владельцев фирмы запросили необходимые документы.

В ближайшее время следователям предстоит установить, кто несет ответственность за содержание общего имущества здания.