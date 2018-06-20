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20.06.2018 00:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лучше бы на улицах

В парках добавятся новые велодорожки
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7595 (132)
В столичных парках до конца года проложат еще 11 велодорожек. Об этом mos.ru рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Построят их в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, а также вдоль Филевской линии метро между станциями "Филевский парк" и "Багратионовская". Между тем в городском велосообществе отмечают большую востребованность дорожек на улично-дорожной сети, чтобы использовать велосипед не только для прогулок, но и в качестве транспорта. Всего в Москве сейчас 773 км велодорожек, но большая часть их проходит по паркам, а по улицам - Бульварному кольцу, Большой Никитской улице и другим всего 90 км. Велосипедисты просят добавить дорожек, которые бы связывали периферийные районы с центром. В этом случае многие горожане смогли бы ездить на работу на велосипеде.

Фото: youtube.com
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Весной в Общественной палате Москвы проходили слушания, на которых представитель департамента транспорта Ольга Мальцева заявила о готовности к запуску 30 км велополос в центре города - все они были заложены в геометрию улиц при реконструкции, прошедшей в прошлом году. Опросы показывают: за развитие велоинфраструктуры выступают 76% москвичей. В планах - развитие не только велосети, но и инфраструктуры для поездок "последней мили" - велосвязи от жилых районов и станций МЦК. Готовы, в частности, проекты по 1-й и 2-й Брестской, 3-й и 4-й Тверским-Ямским улицам. О востребованности велоинфраструктуры говорит и всплеск интереса к велопрокату.

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