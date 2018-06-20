Подходит к концу сооружение канатной дороги на Воробьевых горах. Эта первая в Москве линия воздушного транспорта напрямую свяжет два важнейших места: Воробьевы горы и олимпийский комплекс "Лужники". Расстояние между ними по прямой чуть больше 700 метров, но на автомобиле этот путь превращается в 6,5 километра в объезд и занимает минимум 15 минут. А полет на канатке втрое быстрее.

От швейцарских гор к московским

Корреспондентам "РГ" удалось одними из первых увидеть уже почти готовую дорогу, которая в ближайшее время станет еще одной достопримечательностью Москвы. На ней три станции: "Косыгина", "Новая лига" и "Лужники". Все практически готовы - строители завершают отделочные и пуско-наладочные работы.

Роскошный вид на "Лужники" открывается прямо из стартового зала станции "Косыгина" на одноименной улице - как на ладони видно Москву-реку, спорткомплекс и даже высотки Москвы-Сити. Вид даже лучше, чем со смотровой площадки Воробьевых гор, которая находится всего в 50 метрах отсюда. "А из кабин будет открываться еще более впечатляющая панорама, - уверяет председатель координационного совета по реконструкции спорткомплекса "Воробьевы горы" Андрей Брабец. - За пять минут пассажиры смогут спуститься к стадиону или подняться обратно, при этом кабины будут "проплывать" на высоте 30 метров от воды, что обеспечит отличный обзор".

Эффектными будут не только виды с канатной дороги, но и сама она. Спроектирована она и изготовлена в Швейцарии - эта страна сегодня лидирует в производстве такого транспорта. "Внешний вид кабин разработала компания Porsche Design, созданная разработчиком спортивного автомобиля Porsche 911. Всего на нашей дороге 35 кабин вместимостью по восемь человек каждая. По малому кругу между двумя станциями будут курсировать еще кресельные подъемники, предназначенные главным образом для спортсменов и любителей зимних видов спорта", - рассказывает Брабец.

Кабины, пожалуй, главный элемент дороги, и их ультрасовременный дизайн действительно приковывает взгляд. Ударопрочные тонированные панорамные стекла, внешняя и внутренняя подсветка, медиаэкраны, система видеонаблюдения, разъемы для аудиогидов, с помощью которых поездку можно превратить в экскурсионную - это лишь малая часть оснащения.

Три функции

Московскую канатку можно называть уникальной даже по мировым меркам, уверяет Брабец - в какой еще столице увидишь воздушную дорогу, выполняющую сразу три функции? Какие именно? Туристическую, транспортную и спортивную. С первыми двумя все более-менее понятно - роскошные виды и скорость перемещения между двумя достопримечательностями неизменно привлекут как толпы туристов, так и тех, кто захочет сэкономить время в пути. А что же со спортивной функцией?

"На этом месте раньше был лыжный трамплин и канатная дорога с двумя станциями - одна наверху и другая внизу на ближайшем берегу Москвы-реки, - объясняет Брабец. - На тот берег дорога не уходила, использовали ее в основном спортсмены спортивной школы. На новой дороге предусмотрены кресельные открытые подъемники, которые будут ходить по малому кругу между "Косыгина" и "Новой лигой" и обеспечивать работу горнолыжного склона и нового прыжкового трамплина".

Строительство нового трамплина, отвечающего всем международным стандартам и подходящего для крупных соревнований, начнется после запуска канатной дороги. Рядом также построят школу зимних видов спорта, так что спортивной площадкой будут не только "Лужники", но и Воробьевы горы.

Что касается цены проезда по новой дороге, то билет "туда-обратно" на полный круг обойдется примерно в 500 рублей. Цены на путь в одну сторону пока определяются, но они будут, естественно, меньше. Заплатить можно будет и картой "Тройка". Станции будут оборудованы всеми необходимыми сопутствующими сервисами: уже готовы залы для кафе, сувенирных магазинов, касс и даже банка. Садиться в кабины придется прямо на ходу, как на колесо обозрения, но скорость дороги такова, что проблем с этим не возникнет.

Взгляд свысока

В планах столичных властей превратить канатные дороги в полноценный вид общественного транспорта, и сооружение на Воробьевых горах - лишь первая ласточка. "Современная канатная дорога может стать общественным транспортом в столице уже через три года", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге экономическом форуме. К этому времени планируется запустить еще одну канатку на севере города - она напрямую свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", а также два городских района. Сейчас их разделяет Химкинское водохранилище, и на дорогу между двумя точками уходит без малого час, а канатка сократит время до семи минут, попутно разгрузив Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро и несколько автомобильных дорог, включая Ленинградское шоссе и МКАД, по которым сейчас проходят маршруты наземного общественного транспорта, курсирующего между "Речным вокзалом" и "Сходненской". Пересесть с канатки на подземку можно будет через крытые галереи. Проведенные расчеты показывают, что пользоваться новой дорогой будут до 19 тысяч человек в сутки.

"Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта около четырех миллиардов рублей, - говорит Наталья Сергунина. - После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. Проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации".

В планах столичных властей превратить канатные дороги в полноценный вид современного и удобного общественного транспорта, и это может случиться уже через три года

Эту канатку собираются тянуть по тем же технологиям, что используются при строительстве канатных дорог в Альпах. То есть механизмы и специальные стальные детали рассчитаны на то, чтобы с легкостью покорять долины, ущелья, реки или ледники в любую погоду. Кроме людей, в кабинках можно будет перевозить при необходимости и стройматериалы, и другие грузы. А еще по проекту планируется построить торговый центр площадью 15 тысяч квадратных метров. Станцию канатки разместят в этом здании.

Дорогу планируется полностью интегрировать в городскую транспортную сеть - оплатить проезд можно будет картой "Тройка", а тарифы специально сделают доступными. "В случае успешной реализации проекта инвесторы, компании BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH, рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве", - рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

То есть в перспективе Москва может стать важной точкой на мировой карте канатных дорог, причем без использования бюджетных денег, ведь канатка на Воробьевых горах - тоже инвестиционный проект, создаваемый на частные средства.

Кстати

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать круглый год практически в любую погоду - она не боится ни сильного ветра, ни осадков. За безопасность пассажиров будут отвечать сразу несколько систем, отмечает Брабец, - электронными датчиками оснащены практически все узлы и механизмы. "Вся информация о работе механизмов онлайн поступает как на наш компьютер, так и напрямую в Швейцарию, где за режимом работы и другими характеристиками будет следить производитель", - говорит председатель совета.