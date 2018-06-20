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20.06.2018 00:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва-река плюс 19 градусов

Тысячи горожан открыли пляжный сезон
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7595 (132)
Впервые за несколько лет Москва-река в июне прогрелась до 19 градусов. "Такая температура зафиксирована в районе Звенигорода, - рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. - А ведь в прошлом году в это время вода была только плюс 17". И в черте самой Москвы акватория разогрелась что надо. Тысячи москвичей воспользовались моментом и начали купаться на городских пляжах.
В ближайшие дни жары синоптики не ждут. Будет тепло, но пасмурно, так что загореть вряд ли удастся. Фото: Сергей Савостьянов В ближайшие дни жары синоптики не ждут. Будет тепло, но пасмурно, так что загореть вряд ли удастся. Фото: Сергей Савостьянов
В ближайшие дни жары синоптики не ждут. Будет тепло, но пасмурно, так что загореть вряд ли удастся. Фото: Сергей Савостьянов

На песке Левобережного пляжа в Ховрино вчера днем корреспондент "РГ" застал несколько десятков отдыхающих разного возраста. "Я этого ждал 2,5 года, - бурно жестикулировал житель столичного севера Федор Мякишев, еще мокрый после купания. - Ну не было у нас нормальной погоды летом. Приходилось ездить в далекие страны, чтобы, по сути, просто искупаться. А сейчас пара минут в пути - и ты на нормальном, чистом пляже". Федор доехал сюда на каршеринге: благо, что будни, парковка не забита. Но в большинстве своем народ добирается на метро, а там уже от новой станции "Ховрино" 10 минут пешком.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Этот пляж не так давно реконструировали, - вспомнила Светлана Майкова, которая дошла сюда от подземки с двумя детьми. - Идеальное место: и на велосипеде можно покататься, и искупаться. А в выходные, когда муж не занят, он за Андреем и Машей следит на песке, я же тут рядом в волейбол играю - напарника всегда найдешь.

По дороге с пляжа встретил человек десять из Марокко - болельщики. Те не купались, даже глядя на купающихся ежились - для них вода холодная. Но пляж похвалили: the beach is cool. Как они попали сюда? Говорят, ехали на автобусе-шаттле из Шереметьево. Увидели парк и решили заглянуть. С удовольствием размялись на площадке для воркаута - она расположена прямо у воды.

Судя по Instagram, большинство москвичей все-таки ждут, когда реки и пруды прогреются до психологической отметки в плюс 20. А пока купаются в открытых бассейнах в парках "Фили" и "Северное Тушино", но больше всего постов из "Сокольников". Как отмечают пользователи, за проведенный там день приходится платить 800 руб., но затраты стоят того. Воду там подогревают, дают шезлонги. Хочешь поесть - рядом кафе. Но еще больше соцсети ждут DJ-сетов, когда в Сокольниках можно будет купаться под музыку - это, обещают им, будет главной фишкой летнего сезона.

Вода в реке впервые за несколько лет в июне прогрелась до 19 градусов

Посетители бассейнов в своих записях часто говорят:только там можно безопасно отдохнуть с детьми. Но в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора заверяют: естественные зоны отдыха с купанием санитарно абсолютно чисты. Плавать можно на восьми водоемах: на Большом городском пруду, Черном и Школьном озерах (все это - Зеленоград), в Серебряном бору (там два пляжа), Белом озере, зоне отдыха "Мещерское", на уже упомянутом Левобережном. Возможно, откроют пляж и в Тропарево, но акватория еще не принята. Все официально открытые пляжи обработаны от клещей и комаров, песок тоже проверен.

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