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20.06.2018 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву привезут жемчужные серьги Элизабет Тейлор

Текст: Мария Воронова

В Москве 11 июля в Государственном историческом музее откроется выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек", организованная в рамках российско-катарского перекрестного года культуры. Среди драгоценных экспонатов - ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской.

И сегодня звезды Голливуда стараются подобрать для себя (или для своих спутниц!) эксклюзивные драгоценности: в почете у них не только жемчуг, но и "лучшие друзья девушек" - бриллианты.

Так, например, одним из самых дорогих колец в мире является помолвочное кольцо с бриллиантом 35 карат от ювелирного дома Wilfredo Rosado, которое Мэрайе Кэри преподнес австралийский миллиардер Джеймс Пакер, сын австралийского медиа-магната Керри Пакера. Цена украшения составила рекордные 10 миллионов долларов. После расставания с женихом Мэрайя, однако, не рассталась с украшением, хотя такие подарки после разрыва обычно возвращают.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Систему классификации бриллиантов скоро пересмотрят

Еще одно дорогое помолвочное кольцо (стоимостью 6 миллионов долларов) принадлежит Анне Курниковой. Редкий розовый бриллиант 11 карат грушевидной формы бывшей теннисистке преподнес певец Энрике Иглесиас в 2007 году.

Один из самых богатых представителей музыкальной индустрии Джей Зи подарил Бейонсе шикарное обручальное кольцо от Lorraine Schwartz стоимостью 5 миллионов долларов. А также заказал копию, чтобы супруга могла носить ее каждый день, не переживая за сохранность украшения.

В 2011 году ведущая церемонии Оскар Энн Хэтэуэй блистала в прямом смысле - на ней красовалось колье Lucida Star (Tiffany & Co) за 10 миллионов долларов. Общий вес камней составил 94 карата!

А в 2013 году на церемонии Эмми всех покорила колумбийская актриса София Вергара: на ней были платиновые серьги с изумрудами, а пальцы украшали два кольца: одно с крупным изумрудом, а второе - с бриллиантом 11 карат. Общая стоимость комплекта украшений составила 7 миллионов долларов.

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