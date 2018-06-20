В штабе Собянина предупреждают о фейковых сайтах в поддержку Собянина

Глава избирательного штаба действующего главы города Константин Ремчуков заявил сегодня журналистам, что единственным источником по его предвыборной кампании является только персональный сайт Сергея Собянина, а все остальные сайты - фейки.

Только на сайте sobyanin.ru можно получить достоверную информацию, еще раз подчеркнул он.

Ремчуков пояснил, что появилось много фейковых сайтов, порталов, которые действуют якобы от имени С.Собянина. Следовательно, могут появиться данные и информация провокационного характер или недостоверные: "И чтобы не было никаких недоразумений - знайте, что вся официальная информация кампании только на этом сайте".

Напомню, в выборах мэра, которые пройдут в столице 9 сентября, действующий градоначальник намерен участвовать в качестве самовыдвиженца.