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20.06.2018 13:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В штабе Собянина предупреждают о фейковых сайтах в поддержку Собянина

Текст: Любовь Проценко

Глава избирательного штаба действующего главы города Константин Ремчуков заявил сегодня журналистам, что единственным источником по его предвыборной кампании является только персональный сайт Сергея Собянина, а все остальные сайты - фейки.

На станциях МЦК волонтеры штаба Собянина начали сбор подписей в его поддержку

Только на сайте sobyanin.ru можно получить достоверную информацию, еще раз подчеркнул он.

Ремчуков пояснил, что появилось много фейковых сайтов, порталов, которые действуют якобы от имени С.Собянина. Следовательно, могут появиться данные и информация провокационного характер или недостоверные: "И чтобы не было никаких недоразумений - знайте, что вся официальная информация кампании только на этом сайте".

Напомню, в выборах мэра, которые пройдут в столице 9 сентября, действующий градоначальник намерен участвовать в качестве самовыдвиженца.

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