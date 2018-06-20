В субботу в Москве ожидается до 32 градусов жары

В четверг столичный регион окажется в европейском антициклоне и воздух начнет стремительно прогреваться. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

- После относительно прохладной среды завтра ожидается плюс 24-26 градусов при западном ветре, в пятницу температура еще подрастет - до 28-30 градусов, а в субботу воздух прогреется до 32 градусов",- уточнила Паршина. При этом синоптик отметила, что во время встречи антициклона с циклоническими вихрями возможны сильные порывы ветра. Также не исключены кратковременные дожди.

Но максимума температура пока не достигнет. Так, 23 июня 1948 года в Москве воздух прогрелся до 33,6 градуса.

А дальше все будет зависеть от того, когда над столичным регионом пройдет холодный фронт. Ожидается, что это может быть в воскресенье, когда температура должна понизиться до плюс 20-25 градусов. Возможны дожди.