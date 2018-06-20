В Тамбове уличный грабитель убил пенсионерку

Тамбовские следователи обратились к горожанам с просьбой помочь найти уличного грабителя, после нападения которого скончалася 66-летняя женщина.

Преступление произошло десятого июня около 17 часов в районе дома 60 по улице Новоселов. Неизвестный мужчина напал на пенсионерку, ударил ее по голове тупым предметом, забрал сумку и скрылся. Неделю спустя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

- Уголовное дело об умышленном причинении тяжного вреда здоровью, повлекшего смерть, будет соединено с возбужденным ранее делом о разбойном нападении, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Следователи просят всех, кто располагает информацией о подробностях нападения и личности преступника, позвонить по телефону +79156708614. Конфиденциальность гарантируется.