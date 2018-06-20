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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Интеллект и ловкость не помешают

Выпускные отпразднуют более 50 тысяч ребят
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7595 (132)
В выпускных балах, которые пройдут в Москве с 23 на 24 июня, примут участие почти 54 тысяч человек - выпускники школ, колледжей и предуниверсариев. Около половины из них праздник встретят в Парке Горького, где по традиции пройдут главные торжества. Об этом на заседании президиума столичного правительства сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

В парке этим летом попрощаются с учебниками около 20 тысяч выпускников из 312 школ, остальные отпразднуют "закат" школьной жизни в своих учебных заведениях, в кафе и ресторанах. Погулять на смотровой площадке Воробьевых гор вчерашние старшеклассники, увы, не смогут - свои коррективы внес чемпионат мира по футболу. Там сейчас действует главная фан-зона. Но выпускников ждут в Парке Горького, где уже в шестой раз пройдет общегородской выпускной. Посторонним вход сюда закроют, а пускать будут только учителей, выпускников и их родителей. Им заранее выдадут браслеты со штрихкодом. Территорию парка заранее исследуют кинологи с собаками, а близлежащие магазины уберут из продажи алкогольные напитки. Следить за порядком, уточнили в оргкомитете, будут 220 полицейских, 500 бойцов Росгвардии и 100 сотрудников частных охранных организаций. У набережной на дежурство выйдут спасатели, а выход к воде закроют металлическим ограждением.

Фото: REUTERS
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Вход для виновников торжества 23 июня откроют в 20.00. Как и в прошлые годы, выпускники словно звезды под вспышки фотокамер пройдутся по красной ковровой дорожке. В этот раз им предложат "окунуться" в игру и дойти до финального уровня, символизирующего окончание школы и переход во взрослую жизнь, полную новых открытий. Пространство парка разделят на семь интерактивных зон. Сориентироваться в гуще событий поможет мобильное приложение, которое запустят специально к выпускному. Путешествие по миру возможностей организаторы советуют начать с тематической зоны "Харизма". Здесь выступят уличные театры, а всех желающих обучат ораторскому мастерству и работе с телесуфлером. На площадке "Интеллект" ребятам придется напрячь мозги, "распутав" множество головоломок. Тут же можно попробовать свои силы в крокете на траве. Локация "Ловкость" будет представлена фотозоной и командными играми, а "Восприятие" - барабанным мастер-классом и игрой на знание Москвы. Зону "Выносливость" посвятят спортивной тренировке и урокам граффити, а "Силу" - футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису.

Весомую часть праздника займет музыкальная программа. На главной сцене с 20.00 будут выступать популярные звезды: Мот, Feduk, Клава Кока, Миша Марвин и другие. Их в "Активном гражданине" выбрали сами выпускники. В это же время "запоет" и Фонтанная площадь.

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