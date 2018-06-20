Столичные медики бесплатно помогут горожанам избавиться от курения и пристрастия к алкоголю. Как сообщил официальный портал правительства и мэра, всех желающих проконсультируют во время акции "Москва - город здоровья".

Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве 21 июня с 13 до 18 часов у дома N 26 на Каширском шоссе откроется шатер здоровья: врачи ответят на все вопросы о здоровом образе жизни, дадут профессиональные рекомендации всем, кто хочет бросить курить и пить. Добровольцы пройдут исследование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Такая же акция пройдет на ВДНХ на площади Промышленности 24 июня.