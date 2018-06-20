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20.06.2018 05:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Камчатский депутат прискакал на сессию на коне из-за дорогого бензина

Текст: Юлия Гарднер

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский приехал на заседание верхом на коне. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы регионального парламента.

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Ранее Пучковский передал обращение с требованием организовать парковочное место для своего скакуна у здания краевого правительства губернатору региона, председателю Закcобрания и начальнику краевой ГИБДД. По его словам, пересесть на лошадь он вынужден из-за подорожавшего бензина.

В ответ на это коллеги Пучковского передали ему проездной билет, который он отказался принять.

- Я не взял для себя. Но пусть приносят еще, раздарю проездные таким же пенсионерам, как я! Дело ведь не во мне. Я хочу привлечь внимание к проблеме роста цен на бензин. Людям ведь тяжело приходится из-за этого, - пояснял "РГ" депутат.

Пучковский надеется, что сделанный им "ход конем" сможет повлиять на ситуацию.

Сообщается, что теперь он прибыл на заседание в сопровождении двух наездниц, которые затем увели его мерина с собой.

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