Камчатский депутат прискакал на сессию на коне из-за дорогого бензина

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский приехал на заседание верхом на коне. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы регионального парламента.

Ранее Пучковский передал обращение с требованием организовать парковочное место для своего скакуна у здания краевого правительства губернатору региона, председателю Закcобрания и начальнику краевой ГИБДД. По его словам, пересесть на лошадь он вынужден из-за подорожавшего бензина.

В ответ на это коллеги Пучковского передали ему проездной билет, который он отказался принять.

- Я не взял для себя. Но пусть приносят еще, раздарю проездные таким же пенсионерам, как я! Дело ведь не во мне. Я хочу привлечь внимание к проблеме роста цен на бензин. Людям ведь тяжело приходится из-за этого, - пояснял "РГ" депутат.

Пучковский надеется, что сделанный им "ход конем" сможет повлиять на ситуацию.

Сообщается, что теперь он прибыл на заседание в сопровождении двух наездниц, которые затем увели его мерина с собой.