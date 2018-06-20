На Амуре ввели сезонный запрет на лов рыбы

Сезонный запрет на лов рыбы введен в пределах китайской границы на реке Амур (провинция Хэйлунцзян). Ограничение будет действовать до 15 июля.

Для обеспечения устойчивого развития рыбоводства сезонный запрет введен на всех природных водах провинции Хэйлунцзян.

Причем на китайской акватории озера Ханка (Синкай) охранный режим установлен с 6 июня, а на реке Наоли - еще с 15 апреля.

В период действия запрета любой рыбный промысел в соответствующих водах без разрешения компетентных ведомств провинции по делам рыбного хозяйства является незаконным.