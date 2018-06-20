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20.06.2018 06:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вынесли приговор организатору ловившей кречетов банды

Текст: Дина Непомнящая

Олюторский районный суд Камчатского края вынес приговор 49-летнему жителю Севастополя Алану Козыреву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, хранение особо ценных объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой) и частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного паспорта гражданина РФ).

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- Преступление было выявлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району во взаимодействии с управлениями ФСБ и МВД России по Камчатскому краю, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Как установило следствие, летом 2016 года Алан Козырев организовал преступную группу, которая занималась добычей соколов-кречетов и их продажей в страны Ближнего Востока. Члены группировки, разделенные на три бригады, отлавливали и держали птиц в неволе в районе лагун Яавн, Опука и бухты Шлюпочная в Олюторском районе Камчатки.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них 63 кречетов, которых после осмотра выпустили на свободу. Также были изъяты многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы. По оценкам специалистов, браконьеры причинили ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.

В 2017 году и июне текущего года осуждены 14 членов преступной группы. В отношении еще двоих решения суда не вынесены. А сам Козырев долгое время находился в федеральном розыске, жил по поддельным документам и был задержан лишь в мае 2017 года.

По решению суда руководитель преступной группы приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан выплатить штраф 275 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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