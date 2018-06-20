На северо-востоке Китая обнаружили древние наскальные рисунки

Новости

В заказнике под Хабаровском нашли тайник с оружием 08:59
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 08:44
Составлен рейтинг самых популярных иномарок российского производства 08:35
Трамп запретил правозащитникам посещать детей мигрантов 08:16
Испытания обновленной Lada Granta попали на видео 08:06
Какая погода ожидается на футбольных матчах в среду 07:50
Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны 07:47
Израильские истребители нанесли удары по 25 целям в секторе Газа 07:23
Владивосток связал с Токио еще один авиарейс 07:16
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов 07:08
Косачев увидел в решении США выйти из СПЧ ООН проявление слабости 06:43
На Камчатке вынесли приговор организатору ловившей кречетов банды 06:36
Автомобиль сбил людей на остановке в Казахстане 06:24
При крушении лодки в Индонезии пропали 180 человек 05:53
Камчатский депутат прискакал на сессию на коне из-за дорогого бензина 05:42
Российские военные привезли продукты в населенный пункт под Алеппо 05:33
Выход США из СПЧ ООН разочаровал Австралию 05:17
В Индии мыши уничтожили в банкомате более миллиона рупий 04:44
У берегов Японии спасли экипаж затонувшего рыболовецкого судна 04:18
Постпредство РФ: США хотели через СПЧ ООН продвигать свои интересы 04:09
Премьеры России и Беларуси вместе посмотрели футбольный матч 03:34
ВВС Израиля ответили на запуск из сектора Газа горящих воздушных шаров 03:08
Взрыв в лондонском метро произошел из-за короткого замыкания 02:57
Из-за компьютерного сбоя в США отменили сотни авиарейсов 02:30
Пять ракет прилетели из сектора Газа в Израиль 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 08:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На северо-востоке Китая обнаружили древние наскальные рисунки

В горах Малый Хинган в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) обнаружены наскальные рисунки, возраст которых археологи оценили в 12 тысяч лет.

Как сообщил исследователь провинциального археологического института Чжао Пинчунь, на скале в городе Хэйхэ, находящемся на границе с Россией, есть несколько изображений, нарисованных охрой. По предварительным данным, на них запечатлен эпизод охоты людей.

О новорожденных амурских тигрятах позаботились в Хэйлунцзянском парке

Археологи опознали три изображения мамонтов и, исходя из этого, пришли к выводу, что наскальные рисунки были выполнены до вымирания этих животных, то есть, по меньшей мере, 12 тысяч лет назад. Ученые убеждены, что писаницы нанесены руками, а не кистью.

- Одна охра не может так долго держаться на камне. Краска была смесью из охры и клея животного происхождения, что позволило этим картинам сохраниться на несколько тысяч лет, - отметил Чжао Пинчунь.

Заместитель главы археологического института Лю Сяодун считает, что новое открытие поможет пролить свет на жизнь людей в сегодняшних горах Малый Хинган в период палеолита и предоставит информацию о человеческой цивилизации в нынешней провинции Хэйлунцзян и других районах Китая.

Исследователи готовы идентифицировать больше изображений из обнаруженных в Хэйхэ наскальных рисунков.

Главное сегодня

Постпредство РФ: США хотели через СПЧ ООН продвигать свои интересы
При крушении лодки в Индонезии пропали 180 человек
Израильские истребители нанесли удары по 25 целям в секторе Газа
Россия вводит дополнительные пошлины на товары из США
Подозреваемая в шпионаже могла входить в руководство крупной компании