На северо-востоке Китая обнаружили древние наскальные рисунки

В горах Малый Хинган в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) обнаружены наскальные рисунки, возраст которых археологи оценили в 12 тысяч лет.

Как сообщил исследователь провинциального археологического института Чжао Пинчунь, на скале в городе Хэйхэ, находящемся на границе с Россией, есть несколько изображений, нарисованных охрой. По предварительным данным, на них запечатлен эпизод охоты людей.

Археологи опознали три изображения мамонтов и, исходя из этого, пришли к выводу, что наскальные рисунки были выполнены до вымирания этих животных, то есть, по меньшей мере, 12 тысяч лет назад. Ученые убеждены, что писаницы нанесены руками, а не кистью.

- Одна охра не может так долго держаться на камне. Краска была смесью из охры и клея животного происхождения, что позволило этим картинам сохраниться на несколько тысяч лет, - отметил Чжао Пинчунь.

Заместитель главы археологического института Лю Сяодун считает, что новое открытие поможет пролить свет на жизнь людей в сегодняшних горах Малый Хинган в период палеолита и предоставит информацию о человеческой цивилизации в нынешней провинции Хэйлунцзян и других районах Китая.

Исследователи готовы идентифицировать больше изображений из обнаруженных в Хэйхэ наскальных рисунков.