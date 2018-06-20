Приморский силач сдвинул поезд весом 162 тонны

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин установил очередной рекорд. В среду он сдвинул с места тепловоз ТМ-2 и два вагона, которые в общей сложности весят 162 тонны.

Спортсмену удалось отбуксировать их на метр 90 сантиметров. Сделать это было очень тяжело из-за конструктивных особенностей поезда.

- Тепловоз в мире тянули всего три человека. А с вагонами - никто кроме меня, - сказал "Интерфаксу" Савкин.

Рекорд он установил на территории цементного завода в приморском городе Спасске-Дальнем, где присутствовали работники предприятия и журналисты.

Напомним, за плечами Савкина уже много подобных достижений. Он сдвигал с места многотонные самолеты, паром, танк, портовый кран и многое другое.