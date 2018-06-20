Трутнев пригласил французских дипломатов на ВЭФ-2018

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с французской делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн. В ходе беседы вице-премьер презентовал дипломатам инвестиционный потенциал Дальнего Востока и пригласил их на Восточный экономический форум - 2018, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Стороны обсудили проекты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Юрий Трутнев рассказал, что в дальневосточном макрорегионе сегодня реализуется 1300 инвестиционных проектов на сумму около 60 миллиардов долларов.

- Сегодня на Дальний Восток приходится 30 процентов всех иностранных инвестиций, которые приходят в РФ. По нашим подсчетам предоставляемые государством инвесторам преференции позволяют повысить рентабельность проектов на 10-12 процентов, - отметил полпред.

Юрий Трутнев предположил, что Дальний Восток может стать плацдармом для выхода французских компаний на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. А в качестве одного из направлений для дальнейшего сотрудничества предложил рассмотреть возможность создания Дня французского инвестора. По аналогии с существующими сейчас форматами работы с компаниями из КНР, Японии и Республики Корея.

- Французская делегация во главе с Сильви-Аньес Берманн и генеральным директором Франко-российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским недавно вернулась из рабочей поездки по ДФО. Они посетили Хабаровск, Южно-Сахалинск и Биробиджан, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Во время поездки дипломаты убедились, что бизнесменам из их страны будут интересны инвестиции в проекты на Дальнем Востоке. И охотно поддержали предложение полпреда организовать встречу французских предпринимателей с представителями Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.