Ученые выяснили причину массовой гибели рыбы у берегов Сахалина

Ученые Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) провели анализ воды из залива Пильтун. Результаты свидетельствуют о высоком содержании органических веществ и дефиците растворенного кислорода. Именно это могло стать причиной гибели нескольких тысяч тихоокеанских сельдей на западном побережье залива.

"Уровень содержания нефтепродуктов, фенолов и синтетических поверхностно-активных веществ не превышает предельно допустимую для рыбохозяйственных водоемов концентрацию", - сообщается на сайте института.

Точные причины массовой гибели сельди специалисты установят после дополнительных исследований. Сейчас они изучают пробы рыбы на наличие пестицидов, которые могли вызвать токсическое отравление.

По одной из версий, вызвать неблагоприятные изменения могли природные условия

"В последней декаде мая акватория северо-восточного шельфа острова Сахалин освобождается от ледяного покрова. Льды движутся на юг и достаточно быстро достигают залива Пильтун. Если они прибиваются к берегу, то на фазе прилива попадают в протоку и могут ее блокировать. В этом случае поступление морских вод по фарватерам прекращается или значительно ослабевает. В результате в заливе наступает гипоксия", - объяснили ученые СахНИРО.