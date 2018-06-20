В Харбине появилась платформа для инновационного сотрудничества с РФ

Харбинское управление трудовых ресурсов и социального обеспечения утвердило решение о создании базы практических инноваций и предпринимательства для постдокторантуры в Харбинском институте по изучению инноваций в России.

Это ознаменовало официальное рождение первой инновационной и предпринимательской платформы в Харбине сотрудничества с Россией.

- Наша цель заключается в создании инкубационной платформы по стыковке с инновационными и предпринимательскими ресурсами России, - заявил профессор Харбинского института по изучению инноваций в России Сунь Чансюн.

Уже начались исследования в таких областях, как международные стандарты экспорта продуктов питания, применение бестраншейных технологий в городском строительстве, планирование туризма в Северо-Восточной Азии.