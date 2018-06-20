В заказнике под Хабаровском нашли тайник с оружием

На территории природного заказника "Хехцирский" под Хабаровском найден тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", в состав которого входит резерват.

Установить владельца схрона удалось довольно быстро. Им оказался гражданин Армении, находящийся в международном розыске за совершение преступлений.

"Сотрудниками госинспекции и пограничной службы был оформлен протокол, произведено изъятие оружия, нарушитель передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.