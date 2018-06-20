Ван Вэньтао встретился в Харбине с членами российских делегаций

Председатель правительства провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао встретился в Харбине с делегациями Республики Саха (Якутия) во главе с председателем правительства республики Евгением Чекиным, Приморского края во главе с врио губернатора Андреем Тарасенко и Еврейской автономной области во главе с губернатором Александром Левинталем.

Российские гости находились в Китае для участия в 29-й Харбинской международной торгово-эконмической ярмарке, Российско-Китайском форуме межрегионального сотрудничества и Форуме по сотрудничеству городов-побратимов России и Китая.

Кроме того, они присутствовали на церемонии открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных научно-технических предприятий.

- Политические отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне. Благодаря совместным усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина непрерывно углубляется реальное сотрудничество в разных областях между обеими странами, особенно между приграничными регионами КНР и РФ, - отметил Ван Вэньтао.