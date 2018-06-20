Владивосток связал с Токио еще один авиарейс

В связи с повышенным спросом, наблюдающимся летом, авиакомпания, выполняющая рейсы из Владивостока в Токио, приняла решение увеличить их количество.

Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, новый рейс появился в воскресенье, и теперь улететь в столицу Японии из Приморья можно четыре раза в неделю. Рейсы также выполняются в понедельник, среду и пятницу.

Расписание будет действовать до 21 октября 2018 года. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 9425 рублей.

Кстати

По данным Международного аэропорта Владивосток, в мае 2018 года он обслужил более 201 тысячи пассажиров, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самый высокий рост пассажиропотока отмечается на международных направлениях. Количество пассажиров, отправляющихся в Южную Корею и обратно, увеличилось в полтора раза, в Юго-Восточную Азию - на 23 процента, Китай - на 10, Японию - на 8 процентов.