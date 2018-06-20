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20.06.2018 09:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивостоке выпустили "паспорт" гражданина порто-франко

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке вышел из печати сувенирный путеводитель под названием "Паспорт гражданина порто-франко". Обложку украсил герб Владивостока, название продублировано на английском языке.

Первую страницу документа можно заполнить, вписав в соответствующие строчки имя, фамилию, дату рождения и вклеив фотографию. Срок действия "паспорта" равен 49 годам.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Шуточный документ придумали четыре студентки второго курса кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента ДВФУ, работая над подготовкой сувениров к Восточному экономическому форуму. Анализируя, как введенный на Дальнем Востоке режим свободного порта может повлиять на развитие бизнеса в туристической отрасли, они обратились к историческим материалам. Как известно, первый раз Владивосток объявлялся свободным портом в декабре 1862-го. Режим действовал почти 50 лет с четырехлетним перерывом в начале XX века. В эпоху порто-франко в приморской столице расцвело предпринимательство, а сама она превратилась из почти деревни в город с европейским лоском, рассказала куратор проекта, доктор филологических наук, профессор Людмила Васильева.

- Тексты, которые находятся внутри "паспорта", студенты писали сами, основываясь на исторических и современных документах. Выпустили путеводитель в издательстве ДВФУ. Сейчас хотим сделать сувенирный штемпель, чтобы ставить печати в "документе", - сообщила она.

Справка "РГ"

Четвертый Восточный экономический форум пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский 11-13 сентября. Планируется, что в этом году в программе будет уделено большое внимания вопросам развития человеческого капитала. Наряду с деловой программой в рамках форума традиционно пройдут спортивные и культурные мероприятия.

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