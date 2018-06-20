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20.06.2018 15:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Президент ФИФА высоко оценил готовность Саранска к ЧМ-2018

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Президент ФИФА Джанни Инфантино, посетивший матч Чемпионата мира по футболу в Саранске, высоко оценил готовность региона к мундиалю.
Президента ФИФА (слева) встретил глава РМ Владимир Волков. Фото: Пресс-служба главы РМ Президента ФИФА (слева) встретил глава РМ Владимир Волков. Фото: Пресс-служба главы РМ
Президента ФИФА (слева) встретил глава РМ Владимир Волков. Фото: Пресс-служба главы РМ

Накануне президент ФИФА, а также японская принцесса Хисако Такамадо, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и генеральный директор Оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин стали почетными гостями спортивного праздника в столице Мордовии. Они побывали на проходившей здесь встрече сборных Колумбии и Японии.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Глава Мордовии: Саранск проведет ЧМ-2018 на высоком уровне

Как сообщила в среду пресс-служба главы РМ, в беседе с лидером региона Владимиром Волковым президент ФИФА высоко оценил готовность республики к мировому футбольному первенству. Гость отметил, что Саранск - очень чистый, ухоженный город.

- По дороге из аэропорта на стадион мы провели для господина Инфантино небольшую экскурсию: показали наш современный микрорайон Тавла, исторический центр города с новыми зданиями, Театром оперы и балета, площадью Тысячелетия, фонтанами, а также новую набережную возле стадиона, - рассказал Владимир Волков.

Гость остался очень доволен увиденным.

- Видно, что это труд не одного дня и большого количества жителей Мордовии, - заявил Джанни Инфантино.

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