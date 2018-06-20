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20.06.2018 18:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Уфа" узнала, с кем может сыграть в квалификации Лиги Европы

Текст: Данила Жиляев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам узнал возможного соперника российский клуб "Уфа".

Уфимцы сыграют с победителем противостояния третьего раунда квалификации между боснийским "Широки Бриег" и словенским "Домжале". Первый матч "Уфа" проведет дома 26 июля, а ответную встречу - 2 августа на выезде.

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"Уфа", напомним, впервые в истории будет выступать в еврокубках. Команда в минувшем сезоне РФПЛ заняла шестое место и изначально не должна была выступать в Лиге Европы. Однако она попала во второй по значимости европейский клубный турнир из-за того, что лицензию на участие в еврокубках не получил обладатель Кубка России "Тосно".

Также стоит отметить, что стали известны возможные соперники голландского "Витесса", к работе с которым в ближайшее время приступит Леонид Слуцкий, ради этого отказавшийся от дальнейшего комментирования матчей чемпионата мира-2018 на Первом канале. Команда Слуцкого встретится с победителем пары "Расинг" (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния).

Во втором квалификационном раунде сыграет и казахстанский "Кайрат", лидером которого является бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Его команде предстоит встретится либо с клубом "Энгордань" из Андорры, либо с "Фольгоре" из Сан-Марино.

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